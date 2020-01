Google Assistant fait le plein de nouveautés au CES de Las Vegas

Comme chaque année, depuis qu’il est à fond dans le hardware, Google est présent au CES de Las Vegas. Et à l’occasion de cette messe annuelle de l’électronique, la firme de Mountain View a fait quelques annonces pour Google Assistant.

En ce qui concerne la domotique, Google Assistant permettra bientôt de programmer des actions. Vous pouvez ainsi faire des requêtes pour demander à l’assistant numérique de faire quelque chose, mais pas immédiatement. Google explique que, par exemple, vous pourrez demander : « Hé, Google, lance la cafetière à 6 heures du matin ».

Autre nouveauté : les notes pour les écrans connectés. Sur les écrans comme le Nest Hub ou le Nest Hub Max, Google va proposer une fonctionnalité qui va remplacer les mots que vous épinglez sur un tableau ou bien que vous accrochez au frigo, pour les autres membres de la famille.

« […] N’importe qui à la maison peut créer ou afficher ces notes sans avoir à se connecter. Par exemple, lorsque vous vous dirigez vers la porte le matin, vous pouvez laisser une note informant les autres membres du ménage que vous avez déjà nourri votre animal. Dites simplement : « Hé Google, laisse une note qui dit que j’ai déjà nourri le petit déjeuner Max » », explique Manuel Bronstein, vice president of product de Google Assistant.

Une fonctionnalité qui transforme presque les articles en podcasts

S’informer sur son smartphone (Android) sera bientôt plus facile grâce à Assistant. En effet, grâce à ses progrès en matière de voix synthétique, Google pourra bientôt proposer une fonctionnalité d’Assistant qui lira les articles.

Comme l’explique la firme, l’utilisateur n’aura qu’à demander « Hé, Google, lis ça ».

Si certains sites web d’information proposent déjà une fonctionnalité similaire, Google assure que « Contrairement aux lecteurs d’écran traditionnels, cette expérience est basée sur de nouveaux ensembles de données vocales pour créer des voix plus expressives et plus naturelles, ce qui facilite l’écoute pendant une période plus longue. »

De nouveaux contrôles pour protéger votre vie privée

La vie privée n’est pas en reste puisque Google annonce également de nouveaux contrôles pour les données personnelles traitées par son assistant. L’utilisateur pourra demande via une requête vocale à l’assistant comme celui-ci respecte les informations privées. Il sera également possible de demander à Assistant de supprimer les enregistrements, via des requêtes comme « Hé, Google, supprime tout ce que je t’ai dit cette semaine ».

Pour rappel, Google permettait déjà de supprimer les enregistrements de Google Assistant dans les paramètres de son application. Mais avec une requête vocale, la fonctionnalité est plus accessible.

Le mode interprète, bientôt dans les aéroports, les banques, etc.

Si Google Assistant est avant tout un produit qui cible le grand public, Google semble également vouloir populariser celui-ci chez les entreprises, grâce au mode interprète.

Lors de la précédente édition du CES, la firme avait impressionné le monde de la tech en dévoilant le mode interprète, une fonctionnalité qui, comme son nom l’indique, peut aider deux personnes qui ne parlent pas la même langue à communiquer.

Et cette semaine, Google annonce un projet qui cible les entreprises, pour que celles-ci utilisent le mode interprète pour que leurs clients puissent rompre la barrière de la langue.

Ainsi, on devrait s’attendre à voir des écrans Nest Hub avec le mode interprète dans les lieux comme les banques, les hôtels, les aéroports, etc.

Malheureusement, Google ne donne pas d’indications précises sur le déploiement de ces fonctionnalités.