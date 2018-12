Aquaman a commencé très fort en Chine

Mieux que plusieurs Marvel

Jason Mormoa est « bankable » en Chine. C’est sans aucun doute l’enseignement du premier week-end de sortie pour le nouveau film DC. Aquaman a en effet eu le droit à une sortie anticipé dans les cinémas chinois le 7 décembre. Il est désormais temps de sortir les premières statistiques et autant dire que cela risque de faire plaisir du côté des studios.

Le film qui met aussi à l’affiche Amber Heard a encaissé 24 millions dès vendredi. C’est tout simplement le meilleur record de tous les temps pour un mois de décembre en Chine. C’est aussi un record pour Warner dans le pays toutes périodes confondues. Le samedi, il a réussi à dépasser les 61 millions de dollars. Bilan final du week-end ? 94 millions de dollars grâce à une sortie sur 33.0000 écrans.

Au total, c’est le 4e meilleur départ de film de super-héros en Chine, derrière Avengers : Infinity War (plus de 200 millions), Venom (110,2 millions), Captain America : Civil War (96,7 millions).

Surtout, le film passe devant les suivants si on fait un mélange DC / Marvel :

Avengers : Ere d’Ultron (86,4 millions

Spider-Man : Homecoming (71,5 millions)

Black Panther (66,5 millions)

Ant-Man et la Guêpe (68,3 millions)

Man of Steel (25,9 millions)

Batman v Superman : L’Aube de la justice (55,7 millions)

Wonder Woman (37,6 millions)

Justice League (50,5 millions)

Cela place tout de même le film dans une certaine dimension.

De quoi relancer DC ?

Bien sûr le public chinois n’est pas forcément le meilleur indicateur du succès que pourrait avoir Aquaman à l’échelle internationale. Il a ses nombreuses spécificités qui le rendent plus difficile à lire. Mais à lui seul il pourrait aussi permettre de rembourser les 200 millions investis dans la production. De quoi retirer une certaine pression.

Mais difficile dans le même temps, de ne pas y voir un petit message d’espoir pour DC. Avec Shazam puis Wonder Woman 2 ce sont les films qui portent le plus de promesses quant à un renouveau du DCEU. La réponse d’ici quelques jours lors de la sortie mondiale. On y verra alors plus clair.

