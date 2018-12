Peut-on encore sauver le DCEU ?

Dans un premier article, on a dressé un premier bilan de ces cinq années de DCEU. De comprendre pourquoi DC était autant à la peine comparé à Marvel sur le grand écran. On revient désormais avec les motifs d’espoir.

Quelques films et un reboot pour DC

C’est Wonder Woman qui permet sans doute à DC de garder l’espoir. Le film porté par la très talentueuse Gal Gadot semble un temps donner un nouvel élan au DCEU. Un élan brisé net ou presque par Justice League. Face au succès des Avengers, DC décide d’empiler les héros. Mais seulement trois ont été proprement introduits. L’échec remet alors beaucoup de choses en cause.

Ben Affleck et Henry Cavill partis, ce sont Superman et Batman qui devraient avoir le droit à un véritable reboot. Si le concept semble difficilement conciliable avec un univers étendu, DC ne devrait pourtant pas hésiter. Le studio a déjà fait pire avec des acteurs différents pour la série ou la télévision (Flash). Surtout, c’est l’opportunité d’installer bien les choses avec Aquaman dans quelques jours et Shazam puis le Joker l’an prochain.

Profiter de la baisse potentielle de la concurrence

Même si le géant Avengers : Endgame se profile chez Marvel pour 2019, la situation actuelle pourrait être favorable à DC à l’horizon 2020. C’est une page qui va se tourner chez Marvel avec le départ presque assuré de tous les héros principaux. Or, si Black Panther ou Ant-Man peuvent s’installer durablement dans le cœur des fans, l’avenir du MCU dans son ensemble n’est pas forcément aussi radieux.

Difficile de s’accrocher à des personnages secondaires. On ne peut pas parier que le Surfeur d’Argent ou Moondragon rallieront vraiment les foules. De base, le MCU souffrait d’un manque de renommée. Rien ne garantit que le succès actuel peut durer. Surtout si le DCEU se réveille…