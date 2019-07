AR et VR : bientôt, des apps qui supporteront à la fois Windows, Hololens, Oculus et HTC Vive

Grâce aux spécifications OpenXR développées par le consortium Khronos Group, il sera possible pour les développeurs d’applications ou de jeux en réalité virtuelle et en réalité augmentée de développer le logiciel une fois, pour supporter (sans réécrire le code) la plupart des plateformes disponibles, comme Oculus, HTC Vive, Hololens ou Windows Mixed Reality.

Et la bonne nouvelle, c’est que le projet avance. Cette semaine, Khronos Group annonce même la sortie et la ratification des spécifications OpenXR 1.0. « Notre travail se poursuit alors que nous finalisons maintenant une suite de tests complète, intégrons la prise en charge de moteurs de jeux clés et planifions le prochain ensemble de fonctionnalités afin de faire évoluer une norme véritablement dynamique et multiplate-forme pour les plates-formes et les périphériques XR (ndlr, XR ou Extended Reality inclut la réalité virtuelle et la réalité augmentée). Le moment est venu pour les développeurs de logiciels de commencer à utiliser OpenXR », explique Brent Insko, président du groupe de travail OpenXR.

Microsoft, Oculus et HTC vont supporter OpenXR

Ces spécifications vont faciliter le travail des développeurs de contenus pour les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, ce qui profitera forcément aux utilisateurs de ces gadgets qui pourront profiter de catalogues plus importants.

Nate Mitchell, cofondateur d’Oculus et responsable des produits VR chez Facebook, indique que l’entreprise prévoit de proposer un support d’OpenXR 1.0 sur les casques Oculus Rift et Oculus Quest.

Vinay Narayan, vice-président chez HTC, a également annoncé le supporte de ces spécifications par la plateforme de l’entreprise.

« Aujourd’hui, Microsoft est fier de publier le premier runtime OpenXR 1.0 prenant en charge la réalité mixte, destiné à tous les utilisateurs de Windows Mixed Reality et HoloLens 2. Nous sommes ravis de travailler maintenant avec la communauté OpenXR pour concevoir les extensions clés qui donneront vie à la réalité mixte, avec un soutien total d’ici la fin de l’année pour la détection des mains, l’observance oculaire, la cartographie spatiale et les ancres spatiales sur HoloLens 2 », a quant à lui déclaré Don Box, Technical Fellow chez Microsoft.

D’autres organisations impliquées dans le gaming, comme NVIDIA, Epic Games, Arm, AMD, Unity ou encore Valve, ont également exprimé leurs soutiens pour les spécifications OpenXR.