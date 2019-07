Le plein de nouveaux jeux pour l’Oculus Quest

Aujourd’hui, pour pouvoir se divertir en utilisant l’Oculus Quest, il est nécessaire de se connecter sur l’Oculus Store. Il s’agit du magasin d’applications où l’on peut télécharger de nombreux jeux vidéo directement sur le HMD, qui est totalement autonome et désormais bien plus qu’un gadget pour early adopters. Problème : le nombre de contenus disponibles jusqu’ici était bien inférieur à ce que propose le Go.

Disponible depuis maintenant un an, cet appareil fait la joie de ses créateurs qui ont réussi à lancer la démocratisation de la VR dans les foyers européens. Pour ce faire, il avait alors fallu proposer pléthore d’applications différentes afin de satisfaire un public de plus en plus jeune.

Quelles nouveautés sur l’Oculus Quest ?

Si l’on s’intéresse maintenant aux vrais changements apportés aux utilisateurs, ils sont multiples. D’un côté, le gameplay de certains jeux sera amélioré : en effet, le Quest propose davantage de possibilités que le Go notamment sur le plan technique. Par exemple, on peut maintenant bénéficier d’une meilleure résolution de l’image affichée et d’un FPS amélioré.

2/3: We will be working with developers to test against the emulator, but I hope some will be inspired enough to convert older apps to proper “hybrid” Go / Quest apps with explicit support. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) July 23, 2019

D’un autre côté, le catalogue va voir arriver bon nombre de succès comme Angry Birds VR: Isle of Pigs, Flying Aces: Navy Pilot Simulator ou Death Horizon.

Le fonctionnement

En réalité, mettre en place cette stratégie aura été un vrai défi technique pour Oculus, car les deux machines ne sont pas équipées du même matériel. Il a donc fallu qu’elle passe par une émulation de son casque VR Go pour que la marque arrive à ses fins.

Cette annonce devrait permettre à la firme de Palmer Luckey de continuer le développement de sa croissance économique déjà en bonne forme depuis la sortie du Quest. Le nombre d’achats sur la plateforme de la société n’a fait qu’augmenter depuis ce jour, et ne risque donc pas de s’arrêter de si tôt.