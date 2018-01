Le futur catalogue de séries d’Apple continue de s’étoffer. On connaît désormais le nom du prochain projet, il s’agit d’une adaptation du livre « Are you sleeping » avec la boîte de production de Reese Witherspoon « Hello Sunshine ».

Grâce à un article du magazine américain Variety, on connaît désormais le nom du nouveau projet de série porté par Apple. Découvrez « Are you sleeping », l’adaptation d’un livre paru l’été dernier.

L’adaptation d’un livre récent

Cela fait moins d’un an que le livre « Are you sleeping » est sorti dans les librairies ou sur nos ebooks. Pourtant, il semblerait que ce soit l’histoire choisie par Apple pour son nouveau projet de série. La marque à la pomme qui multiplie actuellement les projets a donc choisi de miser sur cette nouvelle de Kathleen Barber qui fait fortement penser à 13 Reasons Why. On y suit en effet, la réouverture d’une affaire de meurtre dans un podcast.

Le livre, disponible en ebook sur la FNAC ou encore sur Amazon a reçu des très bonnes critiques mais devrait être un véritable pari de le part d’Apple qui ne s’appuie ici pas sur une communauté. A noter que l’accent semble être particulièrement mis sur le podcast puisque c’est aussi de là que l’auteur a tiré son inspiration. Elle s’est en effet fortement inspirée de Serial, un podcast judiciaire aux Etats-Unis.

Reese Witherspoon encore aux commandes

Le manque de visibilité d’un tel projet explique sans doute la nature de la fuite. On connaît en effet déjà le premier nom du casting. Clairement, il est destiné à nous inspirer confiance. Il s’agit en effet d’Octavia Spencer. Connue pour son rôle d’Ugly Betty, elle a ensuite été Oscarisée pour le meilleur second rôle dans la Couleur des Sentiments en 2012. Depuis, elle multiplie les apparitions mais sans avoir un immense succès (Divergente 2 et 3 ou encore The Shape of Water).

Du côté de la production, c’est Reese Witherspoon qui s’y colle avec sa maison de production « Hello Sunshine ». Celle-ci collabore déjà avec Apple pour un projet qui inclut notamment Jennifer Aniston. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour « Are you sleeping ».