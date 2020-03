Arnold Schwarzenegger réclame 10 millions au créateur d’un robot à son effigie

À l’occasion de la dernière édition du CES, la société russe Promobot a levé le voile sur un robot dont l’apparence est celle de Schwarzenegger. Néanmoins, celui-ci est bien loin d’avoir plu à l’acteur américain —au point qu’il a attaqué la société en justice.

Dans le cadre du procès intenté contre l’entreprise russe, Schwarzenegger demande la somme de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts. Selon les documents, l’acteur aurait reçu une demande pour poser à côté du robot en 2019 à Saint-Pétersbourg. Il a refusé avant que son avocat hollywoodien, Martin Singer, n’écrive à Promobot à l’occasion du CES.

Un visage estimé à 10 millions de dollars

Dans la lettre, il est précisé que Schwarzenegger aurait pu accepter de prêter son visage à un robot en l’échange de 30 millions de dollars… au moins. L’avocat de l’acteur assure que la société russe a gagné plus de 2,5 millions de dollars dans le passé avec Priscilla Presley, une actrice moins réputée que le culturiste.

L’avocat, Martin Singer assure : « Il est certain que dans une situation comme celle-ci, dans laquelle vous avez exploité la photographie de l’une des plus grandes stars du cinéma au monde, à son insu et sans son autorisation, les dommages et intérêts accordés lors du procès seraient augmentés de manière exponentielle ».

L’entreprise aurait d’abord accepté d’arrêter d’utiliser le robot avant de finalement le présenter lors d’un alors à New York. Promobot n’a pas pris la peine de cacher le fait qu’il s’agissait du visage de Schwarzenegger alors qu’il savait vraisemblablement qu’il s’exposait à des poursuites. La société russe n’a pas souhaité commenter l’information.

Pour ce qui est du robot en lui-même, il se compose d’un visage —aux traits de Schwarzenegger donc, capable de prononcer des phrases et de bouger les lèvres. Doté d’un assistant vocal et d’une tablette, il est en mesure d’accueillir vos invités, d’allumer la lumière et autres.