Assassin’s Creed Odyssey se dévoile à l’E3

C’est hier soir, que le studio Ubisoft a décidé de dévoiler son dernier jeu Assassin’s Creed Odyssey lors de sa conférence pré-E3, le célèbre salon du jeu vidéo de Los Angeles. Quelques informations intéressantes, mais en réalité pas de vraies surprises. Les impatients devront patienter jusqu’au 05 octobre pour la sortie officielle.

Des visuels avant l’heure

Cela fait désormais plusieurs semaines que les fans sont à l’affût de toutes les nouvelles informations sur le prochain Assassin’s Creed. On connaissait déjà son petit nom « Odyssey » depuis le 31 mai. Mais, ce lundi 11 juin devait être la journée des révélations avec la conférence Ubisoft à l’E3 et finalement la conférence ne fut pas aussi passionnante, comme on aurait pu l’espérer. Au programme, une longue cinématique concernant The Division 2 qui avait fuité quelques heures avant, puis une longue séquence du jeu de pirate Skull and Bones sans doute pour meubler et faire durer la conférence, quelques infos concernant Assassin’s Creed Odyssey dont une bonne partie avait fuité depuis des semaines et quelques heures avant, des infos sur les jeux Starlink : Battle for Atlas, For Honor : Marching Fire et aussi Beyond Good & Evil 2, puis quelques clichés du jeu Transference en VR. Ah si, quand même une annonce inédite, avec le jeu de motocross Trials Rising.

Concernant le jeu Assassin’s Creed Odyssey pas de chance pour l’éditeur, le studio français s’est fait couper l’herbe sous le pied par le site Gematsu. Celui-ci a mis la main sur des screenshots du jeu à travers les serveurs du site Gamepro.de. Ces images montraient une très forte ressemblance du jeu avec Origins, tant au niveau graphique que des affrontements. La surprise n’a donc pas été au rendez-vous durant la conférence.

Au final, ces images sont plus décevantes qu’autre chose. Après avoir repris un rythme de sortie plus raisonnable, on pouvait espérer que la franchise en profite pour innover. Autant dire que la conférence d’Ubisoft hier soir était particulièrement attendue et que peu de grosses informations ont finalement été dévoilées.

Les confirmations de la conférence Ubisoft

Qu’a donc permis de savoir en plus cette conférence ? Tout d’abord une vraie innovation. Il s’agira du premier épisode majeur de la série à proposer au joueur d’incarner un Assassin féminin. Une nouveauté qui devrait être appréciée après plusieurs polémiques. Ubisoft disait jusque-là que cela représentait « trop de travail ».

Le jeu devrait aussi permettre d’avoir des choix au niveau des dialogues, confirmant la volonté d’en faire un vrai RPG. L’histoire se déroulera en 431 avant Jésus-Christ, pendant les guerres du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. Votre personnage, nommé Alexios ou Kassandra viendra justement de cette dernière province.

Les développeurs promettent des histoires non linéaires, la possibilité de romances ou encore une narration épique digne d’une tragédie grecque. Beaucoup de promesses mais peu de garanties pour l’instant. La date de sortie est déjà connue, le jeu sera disponible à partir du 5 octobre 2018, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pas sûr toutefois que les fans soient particulièrement impatients.