L’Assemblée Nationale quitte (aussi) Google pour Qwant

L’Assemblée Nationale adopte le français Qwant

D’ici la fin de l’année 2018, les députés de l’Assemblée Nationale, ainsi que leur collaborateurs et autres employés de l’institution, vont abandonner l’américain Google au profit du français Qwant. C’est en effet ce qu’a annoncé récemment Florent Bachelier, confirmant ainsi qu’environ 3000 personnes vont bientôt disposer du moteur de recherche Qwant installé par défaut sur leur smartphone, ordinateur et/ou tablette.

Dans les colonnes de l’Obs, le premier questeur de l’assemblée déclare : « Qwant est un moteur de recherche français, et il protège les données personnelles. A l’Assemblée, nous avons un devoir d’exemplarité, et il y a là un enjeu de sécurité et de souveraineté numériques qui est tout sauf un sujet de geek. » Soulignons que le ministère de la Défense a lui aussi fait le choix récemment de privilégier Qwant au détriment de Google.

Selon StatCounter, la part de marché de Qwant reste encore très faible au niveau national, puisque ce dernier revendique à peine 0,61% en septembre 2018… contre 93,6% pour l’ogre Google. Reste à savoir maintenant si cela incitera d’autres groupes et institutions à adopter également ce moteur de recherche made in France, lancé en 2013.

Rappelons que durant le mois de juillet dernier, c’est le groupe France Télévisions qui annonçait avoir choisi Qwant comme moteur par défaut. Le moteur Qwant promet aux organisations qui l’adoptent de garantir à leurs collaborateurs que les recherches en ligne qu’ils effectuent, à titre professionnel comme à titre privé, ne font l’objet d’aucun profilage. Les recherches web sont sécurisées, la neutralité des résultats est respectée, et Qwant annonce ne conserver aucun historique des requêtes effectuées. Tout le contraire de Google en somme…