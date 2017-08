Assistant domestique: Samsung planche bien sur sa propre enceinte intelligente

Toutes les marques l’ont bien compris, avec l’émergence de la domotique et des objets connectés, celles qui parviendront à proposer un assistant personnel performant s’empareront d’une part de marché énorme, deviendront incontournables dans le quotidien des consommateurs et disposeront d’une place de choix au sein de votre salon pour être au courant de tous vos faits et gestes.

Plusieurs marques l’ont compris longtemps avant les autres comme Amazon et son boîtier Echo, sur le marché depuis plusieurs années, suivi par Google et son Google Home et très bientôt par Apple et son HomePod. Samsung a donc pris un peu de retard mais comme l’affirme le dicton: mieux vaut tard, que jamais ! Samsung planche donc sur une enceinte intelligente qui fonctionnera avec l’intelligence artificielle de son assistant Bixby.

Samsung confirme être en train de travailler sur la conception d’une enceinte intelligente

Samsung a fait savoir par le biais de son responsable de la mobilité : « Nous l’annoncerons peut-être très bientôt. Je travaille dessus actuellement. Comme je l’ai déjà dit, nous voulons proposer une expérience complète à domicile autour des produits Samsung, et nous voulons faire les choses correctement dans ce domaine ».

Samsung malgré son retard à lancer ce type de produit est loin d’avoir perdu la bataille car jusqu’à présent ce marché reste assez marginal, chaque foyer est très loin de disposer d’un assistant virtuel et il y a donc encore beaucoup de place pour la concurrence. L’assistant personnel Bixby est accessible dans plus de 200 pays et Samsung peaufine surtout ce point en priorité, l’étape suivante est effectivement la mise au point et la commercialisation d’un boîtier intelligent ou d’une enceinte intelligente, qui trônera au milieu du salon des maisons connectées.

Il est évidemment encore trop tôt pour connaître son prix et son calendrier de lancement, mais une chose est sûr, il ne sera pas disponible en France avant au minimum fin 2018. En effet, l’assistant Bixby ne parle pour le moment que le coréen et l’anglais… et je suis sûr que comme beaucoup de français votre coréen est un peu rouillé. Sachez toutefois que Bixby apprendra le français justement en 2018.