Asus ROG Swift 360 : le moniteur gaming compatible G-Sync 360 Hz !

Un moniteur 360 Hz chez Asus !

Dans le cadre du CES 2020 de Las Vegas, Asus et Nvidia ont annoncé la disponibilité prochaine d’un nouveau moniteur taillé pour le gaming, et plus particulièrement le jeu compétitif. En effet, le nouvel Asus ROG Swift 360 devrait largement combler les amateurs, avec son taux de rafraîchissement inédit de 360 Hz !

Un écran qui « s’associe parfaitement avec les GeForce RTX, les GPU de jeu les plus rapides au monde, pour offrir la meilleure expérience de jeu compétitive » explique, fort logiquement, Nvidia, partenaire du projet.

Concrètement, le moniteur Asus ROG Swift 360 est doté d’une diagonale de 24,5″, et permet d’afficher une image en qualité Full HD 1080p (pas de 4K donc). Selon le concepteur du moniteur, il s’agit là de la taille d’écran idéale et de la résolution optimale pour permettre aux joueurs de profiter d’une précision et d’une fluidité hors norme.

Un écran taillé pour les compétitions esport

« Alors que les pros d’esport acceptaient auparavant le tearing sur leur écran pour éviter d’attendre la mise à jour de la prochaine frame, avec les technologies 360Hz et VRR de G-Sync, les frames se rafraîchissent maintenant en moins de 3 ms, de sorte que les pros d’esport peuvent obtenir à la fois des trames sans tearing et une latence incroyablement basse » expliquent fièrement Asus et Nvidia.

Evidemment, dans le cadre du CES 2020, Nvidia va procéder à de nombreuses sessions de démonstration de cet écran Asus ROG Swift 360, dans la salle de presse de l’hôtel Wynn. Ce dernier promet « un ensemble de démos Esports qui montrent comment le 360 Hz améliore les performances du joueur dans l’acquisition, la visée et la perception des cibles« . Rappelons qu’à l’heure actuelle, les moniteurs gaming sont en général cadencés à 120, 144 voire 240 Hz.

A l’heure actuelle, Asus et Nvidia n’ont pas communiqué sur la disponibilité de ce nouvel écran ROG Swift 360, et n’ont pas encore annoncé le moindre tarif.