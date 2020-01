Au CES, Netatmo présente des clés intelligentes qui utilisent la technologie NFC

Chaque début d’année, le monde de l’électronique se réunit à Las Vegas pour le CES, une occasion pour les différents acteurs de montrer leurs dernières innovations. Et bien entendu, des entreprises françaises y sont présentes.

Parmi celles-ci, il y a Netatmo, qui vient de dévoiler un nouveau produit pour la maison connectée : une serrure et des clés intelligentes.

Pour ouvrir la serrure, on utilise soit une clé numérique, soit une clé physique. Cette dernière utilise la technologie NFC pour être identifiée, ce qui permet de déverrouiller les portes.

La clé du futur ?

La clé NFC est très intéressante dans la mesure où celle-ci est programmable. Par exemple, l’utilisateur peut programmer une seule clé pour ouvrir plusieurs serrures, comme la porte principale, le bureau et le garage. Et en cas de perte, il suffit de révoquer l’accès de la clé perdue.

Mais en plus de cette clé physique NFC, il est également possible d’ouvrir une porte avec une clé numérique.

Cela permet d’envoyer une invitation à un tiers via l’application de Netatmo, pour que celui-ci ait accès à la maison, puis de révoquer cet accès plus tard. Cette fonctionnalité pourrait par exemple être pratique pour ceux qui louent leurs maisons sur Airbnb.

En ce qui concerne la sécurité, Netatmo indique que son produit a obtenu les certifications A2P, BZ+ et SKG, des certifications que n’obtiendraient que les serrures les plus sécurisées en Europe.

Les clés NFC sont infalsifiables et les serrures ne se connectent que via Bluetooth, ce qui signifie que la connexion WiFi n’est pas indispensable. De plus, toutes les fonctionnalités sont disponibles sans frais supplémentaires.

Pour l’alimentation, la serrure intelligente de Netatmo est équipée d’une batterie qui ne doit être remplacée que tous les deux ans.

Enfin, il est à noter que ce produit est compatible avec la plateforme HomeKit d’Apple.