Au fait, quels sont les 100 meilleurs jeux vidéo de tous les temps…?

Un classement des 100 meilleurs jeux « ever » chez IGN

Cela fait maintenant quelques décennies que les amateurs de jeux vidéo peuvent profiter de quelques productions assez extraordinaires, et nombreux sont ceux (malgré certains détracteurs malheureusement un peu ignorants) qui ont développé leur imagination, leur anglais, leur réflexion, leur sens de la logique, grâce au jeu vidéo.

Depuis quelques années maintenant, le retrogaming occupe aussi une part très importante chez les joueurs, et les géants de l’industrie l’ont bien compris. La preuve récemment avec la SEGA Mega Drive Mini, sans oublier les NES et Super Nintendo Mini, ou encore la (moins réussie) PlayStation Classic.

Mario, Sonic, Castlevania, Uncharted, Megaman, Metroid, Halo, GTA, Zelda, Pokémon… Nombreux sont les joueurs à chérir une licence en particulier. Du côté de chez IGN, on a récemment pris la courageuse décision d’établir un Top 100 des meilleurs jeux de tous les temps… rien que ça.

Et le « meilleur » jeu de tous les temps est…

Evidemment, il est très (très) compliqué d’établir un tel classement, la « qualité » des jeux en question étant forcément dictée par les affinités de chacun. Néanmoins, IGN a décidé de désigner Super Mario World (Super Nintendo) comme le meilleur jeu de tous les temps. Sur la seconde marche du podium, on retrouve un autre jeu Super Nintendo, à savoir The Legend of Zelda : A Link to the Past. Enfin, c’est le plus récent Portal 2 qui a été désigné troisième meilleur jeu de tous les temps. Quand on vous dit que c’est aussi une question d’affinités…

Pêle-mêle, IGN classe également Zelda : Breath of the Wild à la cinquième place de son classement, sans oublier Super Mario Bros 3 (NES) en sixième position. Red Dead Redemption premier du nom est neuvième, GTA V est onzième, juste devant Castlevania Symphony of the Night. L’excellent Chrono Trigger est dix-huitième, Metal Gear Solid 3 occupe la 21ème place, Zelda : Ocarina of Time la 25ème…

Certains s’offusqueront forcément de voir Yoshi’s Island (Super Nintendo) pointer à la 60ème place, Final Fantasy VII à la 96ème place, le premier Resident Evil en 43ème position ou encore Red Dead Redemption 2 à la 62ème place… Etonnant également de la part d’IGN de ne pas avoir intégré le moindre opus de la saga Sonic dans ce Top 100… Comme expliqué plus haut, il s’agit d’un classement (forcément) subjectif, ceci expliquant donc cela, et il y a forcément de nombreux « oubliés » (mais quand même, Sonic quoi…).

Le Top 50 des meilleurs jeux de tous les temps selon IGN

50 Overwatch

49 Deus Ex

48 Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

47 Ms. Pac-Man

46 Counter-Strike 1.6

45 Left 4 Dead 2

44 EarthBound

43 Resident Evil

42 Diablo II

41 StarCraft

40 World of Warcraft

39 Star Wars: Knights of the Old Republic

38 Fallout: New Vegas

37 Final Fantasy VI

36 Mass Effect 2

35 Pokémon Yellow

34 Bloodborne

33 Metroid Prime

32 Resident Evil 4

31 Shadow of the Colossus

30 Metal Gear Solid

29 God of War

28 The Witcher 3: Wild Hunt

27 BioShock

26 Sid Meier’s Civilization IV

25 The Legend of Zelda: Ocarina of Time

24 Minecraft

23 Halo: Combat Evolved

22 Half-Life

21 Metal Gear Solid 3: Snake Eater

20 The Last of Us

19 Doom

18 Chrono Trigger

17 Portal

16 Dark Souls

15 Street Fighter II

14 Super Mario Bros.

13 Halo 2

12 Castlevania: Symphony of the Night

11 Grand Theft Auto V

10 Super Mario 64

09 Red Dead Redemption

08 Half-Life 2

07 Tetris

06 Super Mario Bros. 3

05 The Legend of Zelda: Breath of the Wild

04 Super Metroid

03 Portal 2

02 The Legend of Zelda: A Link to the Past

01 Super Mario World

Pour consulter l’intégralité du classement (et donc savoir à quelle position se classent Fortnite, Suikoden 2, Contra, Soul Calibur ou encore Mega Man 3), direction l’article IGN, en source de cet article.

Et pour vous, quel est LE meilleur jeu vidéo de tous les temps ?