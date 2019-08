Aura-t-on un jour le droit de voir The Hunt ?

C’est la conséquence d’un climat particulièrement compliqué aux États-Unis ces dernières semaines. D’un côté, il y a eu les deux fusillades au Texas et dans l’Ohio. De l’autre, il y a Donald Trump, vent debout pour la défense des suprémacistes blancs. Le bilan ? Un film polémique, prévu pour septembre qui voit sa sortie annulée. The Hunt ne verra pas le jour.

The Hunt, un film provoquant

D’un côté, il y aura eu Get Out, le film du génial Jordan Peele, qui plonge dans l’horreur d’une certaine Amérique blanche et raciste. Une satire sociale et sociétale qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie en 2017, qui a même reçu un Oscar. Dans le même registre, on trouve la franchise American Nightmare.

Deux ans après Get Out, une nouvelle satire sociale, imaginée par Craig Zobel est devenue indésirable. Dans The Hunt, des Américains organisaient des chasses à courre visant des êtres humains. Universal a décidé d’annuler sa sortie alors que Trump s’en est pris frontalement au film, qu’il a accusé de « répandre le chaos ». Rien à voir bien sûr avec les sommes qu’il dépense pour dénoncer « l’invasion » des migrants.

Dans ce film pourtant, ce sont ceux présentés comme les libéraux qui chassaient les supposés conservateurs. De façon logique, certain d’entre eux réussissaient à « retourner la situation ». La sortie est donc annulée en réponse à la vindicte populaire et présidentielle. La situation devenait intenable pour Universal Pictures.

Reste que désormais, on a envie de découvrir ce film. Va-t-il un jour sortir dans les salles de cinéma ? On pourrait penser qu’il soit proposé à d’autres distributeurs, voir même à des plateformes de streaming comme Netflix. pour l’instant, rien n’a encore été confirmé, mais difficile de penser, à l’heure du numérique, que le film ne fuite pas… Rien que pour la lutte contre la censure et la liberté d’expression, ce serait une bonne chose.

Et à défaut du film, on vous laisse déjà voir la bande-annonce ci-dessous.