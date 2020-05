Automatic Labs annonce la fermeture de son service de boîtiers connectés pour les véhicules

Automatic Labs, la société qui s’est rendue célèbre avec son petit boîtier connecté aux voitures, a annoncé sa fermeture pour la fin du mois de mai. Les boîtiers encore en service seront ainsi déconnectés le 28 mai prochain.

Dans le mail en date du 1er mai, envoyé a ses utilisateurs, elle évoque la crise sanitaire comme étant la cause de sa fermeture. Les utilisateurs auront jusqu’au 28 juin prochain pour exporter leurs données.

« Tout comme de nombreuses autres sociétés aux États-Unis, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur nos activités. Avec moins de consommateurs achetant et louant des véhicules et des chauffeurs sur la route, nous ne voyons malheureusement pas de voie à suivre pour notre entreprise. Ce sont des temps sans précédent, et avec tant d’incertitude à venir, nous avons pris la décision difficile d’arrêter le produit, le service et la plate-forme de voiture connectée. Nous fermerons toutes les opérations à 23 h 59, heure du Pacifique, le 28 mai 2020 et, par conséquent, votre service prendra fin à cette heure. » a déclaré la société.

Un secteur très concurrentiel

Mais, il semble néanmoins que la crise sanitaire ne soit pas la seule responsable de cette fermeture. La société avait d’ailleurs été rachetée par SiriusXM en 2017 pour plus de 100 millions de dollars. Mais par la suite, son développement ne semble pas avoir pris les perspectives attendues. En outre, de plus en plus de compagnies d’assurance développent des technologies similaires venant ainsi directement concurrencer Automatic Labs.

Le boîtier commercialisé par la société permettait de recueillir des données sur votre véhicule notamment son emplacement, sa consommation, les parcours effectués. Une aide en cas d’accident ou d’urgence était également disponible.

Une FAQ a été ouverte sur le site internet de la société expliquant les modalités pour se faire rembourser ou pour exporter ses données. Les utilisateurs de cette technologie seront certainement déçus et surpris de ne plus pouvoir utiliser ce service, d’autant que l’arrêt de celui-ci est assez brutal et inattendu.