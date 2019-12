Avatar 2 : le tournage vient de se terminer pour cette année… mais le film sortira dans deux ans

Sorti en 2009, Avatar constitue un tournant dans l’histoire du cinéma et un immense succès au box-office mondial avec ses 2,8 milliards de dollars de recette. Le blockbuster de James Cameron a en effet marqué le public par l’excellence technique de sa réalisation en 3D. La suite de la franchise est donc scruté avec attention par les fans depuis dix ans maintenant et force est de constater qu’elle prend vraiment son temps. Cinq films ont pourtant déjà été annoncés jusqu’en 2027 mais le deuxième opus se fait toujours attendre.

Les choses avancent pourtant bel et bien et Avatar 2 vient d’achever son tournage pour l’année en cours. La production a partagé la nouvelle par le biais d’une photo de son compte Twitter officiel. « Le dernier jour de tournage en prise de vues réelles de 2019. » L’image reste pour le moins intrigante et ne dit pas grand-chose de la suite des aventures de Jake et Neytiri. On peut néanmoins voir des installations qui laissent à penser que le long métrage se déroulera bien dans un milieu aquatique.

That's a wrap, Na'vi Nation! 💙

It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek. 👀

Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG

— Avatar (@officialavatar) November 29, 2019