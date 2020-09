Avec Barbarians, Netflix revisite la fiction historique

Netflix semble visiblement apprécier les audiences apportées par la série Vikings. Alors que la plateforme de streaming a mis la main sur les droits de diffusion de la série nordique mais aussi de son spin-off Valhala, le site continue de miser sur les fictions historiques. C’est ce que l’on découvre avec la bande-annonce particulièrement réussie de la série Barbarians (Barbares) en français. On vous en dit plus.

Barbarians, à l’assaut de l’Empire romain

La série, portée par un casting germano-italien invite les spectateurs à découvrir la conquête de l’Europe par des troupes menées après l’époque de Jules César. L’idée est surtout de suivre la bataille de Teutobourg, en Allemagne, qui a eu lieu en 9 ap J-C. Surnommée le « désastre de Varus », elle est considérée comme l’une des plus grandes défaites de l’histoire de l’armée romaine. Des guerriers germaniques parviennent alors à repousser les troupes romaines et mettent un coup d’arrêt aux ambitions des légions et de l’Empire vers l’est. On devrait notamment suivre l’histoire à travers les yeux des tribus germaniques, une perspective inédite puisque ce sont plutôt les Romains qui ont laissé leur trace dans l’histoire.

Netflix explique avoir travaillé sur l’histoire « en étroite collaboration avec des historiens mais a également développé une grande histoire avec des personnages profonds ».

La série a été créée par les scénaristes Arne Nolting, Jan Martin Scharf et Andreas Heckmann. Du côté des acteurs connus, on retrouvera notamment David Schütter (Charlie’s Angels, 4 Blocks), Bernhard Schütz (Sense8) et Laurence Rupp (Mission : Impossible – Rogue Nation, Vienna Blood). Rendez-vous le 23 octobre prochain pour découvrir cette série dont la première saison sera composée de six épisodes.

La bande-annonce visible ci-dessous permet en tout cas de nous plonger rapidement dans l’ambiance de ce qui pourrait bien être une des séries majeures de la fin de l’année.