Avec l’appli « Your Phone », Windows 10 devient encore plus synchrone avec votre mobile

Microsoft teste l’application Your Phone qui permet de synchroniser les photos prises sur un smartphone Android avec un PC Windows 10. L’idée est qu’au lieu de s’envoyer des photos par e-mail ou via des outils tiers, l’utilisateur peut facilement accéder à ces photos sur son PC.

A défaut d’avoir fait un tabac avec Windows 10 Mobile, Microsoft veille désormais à ce que les utilisateurs de Windows 10 (sur ordinateur) puissent facilement synchroniser leurs smartphones sous Android ou sous iOS avec leurs PC. Et après les versions mobiles de Microsoft Edge sur Android et iOS (qui permettent de synchroniser la navigation entre mobile et PC) et après le Microsoft Launcher sur Android, Microsoft prépare également l’application « Your Phone ».

« Bientôt, nous apportons le premier ensemble de fonctionnalités à l’application Your Phone pour Windows Insiders, avec les appareils Android », annonce la firme de Redmond.

« Prenez une photo sur Android, pour voir celle-ci sur PC. Vous pouvez enfin arrêter de vous envoyer des photos par email. Avec l’application Your Phone, les photos les plus récentes de votre smartphone Android sont automatiquement synchronisées avec votre ordinateur. Besoin d’ajouter une photo à votre présentation? Vous voulez embellir un selfie avec une action Windows Ink? Faites simplement un glisser-déposer. »

Your Phone est actuellement testé sur la version Insider de Windows 10. Pour l’utiliser, il faudra également télécharger une application dédiée à la fonctionnalité sur Android. Et celle-ci requiert la version 7.0 de l’OS de Google pour fonctionner.

Une version iOS est également prévue, mais elle ne proposera pas les mêmes fonctionnalités et servira surtout à partager un lien entre un iPhone et un PC.

Sinon, l’application Your Phone n’est pas sans rappeler une fonctionnalité récente de l’application Photos de Windows 10 qui permet de transférer facilement des photos entre mobile et PC, lorsque les deux appareils sont connectés au même réseau WiFi.