Avec le Snapdragon 675, Qualcomm veut populariser les smartphones avec trois APN sur le dos

Chaque année, en plus de ses SoC pour les smartphones haut de gamme, Qualcomm en présente également de nouveaux pour les smartphones de gamme intermédiaire. Et cette année, le SoC Qualcomm qui équipera les appareils de cette gamme est baptisé Snapdragon 675. La plateforme vient d’être présentée par l’entreprise et elle apporte certaines fonctionnalités premium aux mobiles plus abordables.

Par exemple, pour le gaming, Qualcomm indique que le Snapdragon 675 a été conçu pour offrir une expérience de jeu fluide et un débit élevé. « Qualcomm Technologies travaille avec les développeurs de jeux pour offrir des expériences de jeu de niveau supérieur » sur les SoC de sa gamme 600, assure l’entreprise.

Et pour les photos, le nouveau SoC supporte les triples-APN. « Le Snapdragon 675 prend en charge une triple configuration de la caméra à l’avant ou à l’arrière, avec des fonctionnalités telles que la capture d’images au téléobjectif, grand angle et super grand-angle, ainsi que le mode portrait amélioré (Bokeh), le déverrouillage avec le visage et les selfies ‘épiques’ », écrit le fabriquant.

Côté IA, Qualcomm revendique également une amélioration de 50 % sur les applications utilisant de l’intelligence artificielle.

Des smartphones plus abordables avec des fonctionnalités premium

Normalement, les premiers mobiles équipés de ce SoC arriveront au premier trimestre 2019. Et à en croire Qualcomm, même si ces appareils seront plus abordables que les hauts de gamme, on y trouvera quand même certaines caractéristiques premium, comme la présence de trois caméras sur le dos ou bien en façade ou encore la recharge rapide Quick Charge 4+.