Avec son casque audio Freebuds Studio, Huawei s’attaque à Bose et Sony

Sony et Bose n’ont qu’à bien se tenir. Huawei semble bien décidé à se faire une place sur le marché de l’audio. Après les excellents Freebuds Pro (le test sera publié prochainement), le géant chinois poursuit sa stratégie 1 + N + 8 (un smartphone, la 5G, tout un écosystème de produits connectés) et lance le Freebuds Studio, son premier casque audio.

Freebuds Studio : un design résolument premium

Disponible en Graphite Black ou Blush Gold, le Freebuds Studio se distingue par son design résolument élégant. Huawei se détache de ses concurrents et opte pour des lignes fines (branche en acier inoxydable de seulement 7 mm d’épaisseur) et des écouteurs rectangulaires aux coins arrondis. Les coussins épais sont recouverts d’un tissu doux pour un meilleur confort.

L’écouteur gauche intègre un bouton physique pour contrôler l’annulation de bruit (transparent, passive, active), celui de droite deux boutons on/off et Bluetooth. Notez que cet écouteur est tactile sur sa surface extérieure aussi vous pourrez contrôler votre musique en un tour de main.

Freebuds Studio : un sérieux concurrent aux Bose QC35 et Sony WH-1000XM4

Et l’audio dans tout cela ? Huawei met le paquet et équipe son casque d’un système Hi-Fi Acoustic et d’un diaphragme sur quatre couches pour une meilleure dynamique. Par ailleurs, le son est diffusé avec une large fréquence de réponse de 48 kHz.

Le système d’annulation de bruit active repose sur une structure en deux couches d’isolation associée à un duo de micros qui captent les sons ambiants et adaptent le niveau d’isolation en fonction de l’environnement.

Avec Crystal Clear Call, Huawei promet des conversations téléphoniques claires et nettes. Six micros captent votre voix et filtrent les sons environnants à 360°. Deux antennes permettent de se tenir jusqu’à 140 mètres de son téléphone lors d’un appel. Le Freebuds Studio peut se connecter à deux appareils simultanément.

Huawei promet 24 heures d’autonomie avec une charge complète. Tout dépendra du volume sonore et de la fréquence d’utilisation de l’annulation de bruit active. Le casque s’accompagne d’un chargeur rapide permettant de gagner 8 heures d’écoute en 10 minutes de charge.

Le Freebuds Studio est dores et déjà disponible au prix de 299 euros. Un tarif qui le positionne comme un modèle haut de gamme, concurrent direct des casques de Sony et Bose. Reste que Huawei effectue ses premiers pas sur ce marché, aussi un tarif aussi élevé risque d’en refroidir certains.

EyeWear II : les nouvelles lunettes audio

Huawei a également profité de cette conférence pour dévoiler les EyeWear II Gentle Monster, ses nouvelles lunettes audio connectées. Proposées en deux finitions, elles se déclinent également en versions solaires (Smart Lang et Smart Myma) et optiques (Smart Havana et Smart Kubo). Le chinois a porté une attention particulière à la finesse du produit, aussi le système audio (haut-parleur semi-ouvert, diaphragme de 128 mm) s’étend sur la moitié des branches.

Cette structure est « plus fine que n’importe quel autre produit sur ce marché » assure Huawei. Enfin, notez que le géant chinois a porté un soin particulier à la fuite du son pour ne pas déranger les personnes que vous croisez. Ainsi, les fuites sonores ne dépassent pas 12 dB. Les EyeWear II sont disponibles à partir de 299 euros.