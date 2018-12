Avengers 4 Endgame : analyse du trailer

Depuis le temps qu’on attendait cette première bande-annonce d’Avengers 4, il serait dommage de ne pas lui consacrer une analyse approfondie, même si elle reste particulièrement discrète, justement, en termes d’éléments de scénario.

La sortie d’Avengers: Endgame est prévue en France au 24 avril 2019.

Voici un trailer dont la tonalité et l’approche tranchent radicalement avec ce qui avait été fait pour Infinity War. Les impressions dominantes qui en ressortent sont le deuil, la retenue et la tragédie.

En dire peu sur l’histoire, beaucoup sur l’ambiance

Clairement, l’objectif consiste ici à en révéler le moins possible sur le film avant sa sortie, ce qui est sans doute une bonne idée, même s’il est plutôt ironique que je le dise et le pense alors que je vais ensuite multiplier les théories pour percer les secrets du film avant sa sortie.

Endgame, c’est pas Annihilation alors ?

Avant d’aller plus loin, je dois évidemment revenir sur le titre. En effet, je vous dois des excuses puisque l’annonce d’Avengers Annihilation ne s’est pas concrétisée, à la place c’est finalement Endgame.

Pour expliquer ce qui s’est passé, deux choses. Premièrement, le projet aurait eu trois titres successifs : Infinity Gauntlet, Endgame puis Annihilation, mais finalement il a été décidé de revenir à Endgame.

Deuxièmement, les Frère Russo ont doublement menti. D’une part il leur avait été demandé il y a plusieurs semaines si le titre était EndGame et, plutôt que de s’abstenir de commentaire, ils avaient assuré que non.

D’autre part, ils avaient affirmé que le titre ne correspondait à aucun dialogue d’Infinity War, ce qui est faux, puisque l’expression « Endgame » est l’une des plus marquantes du dernier film, elle est utilisée par le Docteur Strange pour souligner combien les choses sont devenues sérieuses.

Endgame : le moment des sacrifices

Justement, passons à l’analyse proprement dite puisque le terme Endgame est notamment utilisé en anglais pour désigner le stade final d’une partie d’échec. Il s’agit typiquement d’un moment où les joueurs peuvent sacrifier de nombreuses pièces tout en donnant à leur Roi un rôle plus central et offensif.

Voilà qui semble confirmer l’idée selon laquelle un ou plusieurs des Avengers originaux devront se sacrifier pour annuler le geste de Thanos, mais aussi que le jeu va se resserrer sur quelques pièces et notamment Tony et Steve.

Mais revenons maintenant à une analyse chronologique de ce trailer si discrète à la bande son particulièrement émouvante.

Combien de temps depuis Infinity War ?

Tony utilise les maigres ressources énergétiques restant à son armure en pièce et à son réacteur pour enregistrer des messages vidéo destinés à Pepper. Le rayon du scanner provenant du casque nous confirme que c’est bien de la vidéo.

Ce qui rend la scène doublement tragique c’est d’abord que Tony est convaincu qu’il va mourir par manque d’eau ou d’oxygène, mais aussi qu’il n’a sans doute aucun moyen de savoir si Pepper Potts a été ou non emportée par le claquement de doigt.

Il ne fait aucun doute que Tony se situe alors à bord du Benatar, le vaisseau des ravageurs que les Gardiens utilisaient depuis le crash du Milano. On reconnaît clairement la forme du cockpit, des sièges et des hublots.

On a là une indication sur le fait qu’un certains laps de temps ce sera déjà écoulé au tout début du film. Supposons que Tony et Nébula voyagent ensemble et que Nébula n’ait pas besoin de beaucoup de nourriture pour fonctionner.

Le vaisseau était prévu pour les Gardiens au complet et pourtant Tony annonce qu’il est arrivé à bout des provisions. On peut constater que la vitesse de déplacement du Benatar est apparemment minimum.

En conclusion, il y a de fortes chances que plusieurs mois, voire un an au moins ce soit déjà écoulé depuis leur départ de Titan.

Un message aux spectateurs autant qu’à Pepper

D’un point de vue plus méta, le message que Tony adresse à Pepper me semble au moins autant adressé aux spectateurs.

Tony dit « Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine, la fin fait partie du voyage. » Il s’agit clairement d’annoncer la fin d’une période, puisqu’on sait qu’Avengers 4 marque la culmination de tout le MCU depuis 2008 et sans doute la fin d’un ou plusieurs héros.

Un parallèle avec Hamlet

La mise en scène de Tony et du casque dresse un parallèle évident d’Hamlet parlant au crâne de Yorick. Tony, aux portes de la mort, a eu le temps de méditer sur la valeur de son existence.

Après tout, la fin fait partie du voyage. Ceci dit, quatre jours sans eau c’est vraiment critique.

Par ailleurs, on se demande si Nebula est encore avec lui sur le vaisseau à ce moment, même si une image semble le laisser supposer, difficile d’identifier Tony avec certitude sous cet angle.

Qui va sauver Iron man ?

La grande question, c’est évidemment comment Tony va-t-il se sortir de cette situation désespérée.

Parmi les nombreuses théories, deux sont nettement plus probables. La première serait une rencontre fortuite avec un autre engin en direction de la Terre, par exemple celui de Captain Marvel qui répondrait au signal de détresse.

La seconde, qui me semble bien plus logique et intéressante, serait que Pepper Potts mette toutes les ressources de Stark Industry au service du sauvetage de Tony et qu’elle le récupère elle-même avec l’amure Rescue, évoquée par certaines rumeurs liées à des jouets, sans oublier le fait que Gwyneth Paltrow avait partagé une photo d’elle en tenue de motion capture.

Le petit Thanos dans la prairie

Après avoir vu le roi du camp des blancs sur l’échiquier, on passe brièvement à celui du camp opposé avec Thanos. L’armure transformée en épouvantail sort tout droit du comics Infinity Gauntlet et en parlant du loup, on devine que le gantelet est toujours sérieusement carbonisé suite à la décimation.

Cette planète était appelée Titan 2 sur le tournage, a priori ce ne serait pas Titan, mais un autre monde ressemblant à ce qu’était Titan avant la catastrophe qui l’a ravagée.

Chez les Avengers, c’est pas la joie

Les effets du temps et du claquement de doigts sont également au centre des images du complexe des Avengers. En y regardant de plus près, les bâtiments, le parking et les espaces verts semblent mal entretenus, ce qui laisse encore une fois supposer que tu temps est passé sans qu’on puisse dire exactement combien.

L’ambiance de tristesse déjà mise en place est encore renforcée par la mélancolie de tous et surtout la larme de Steve.

Natasha explique à une personne inconnue ce qu’a fait Thanos. Elle ne parle pas a priori à Bruce qui connaît très bien les enjeux et passe en revue les personnes portées disparues.

Shuri partie en poussière ?

L’une des surprises de ce trailer provient de la photo de Shuri. Difficile de savoir si elle est partie en poussière elle aussi ou si elle a mis en action un plan de situation de crise qui aurait été prévu au Wakanda en cas de mort de son frère.

Evidemment, Peter Parker fait parti des disparus puisque sur Terre l’équipe ne sait pas ce qui est advenu sur Titan.

Quant à la photo de Scott Lang, logique de la retrouver puisqu’il est resté coincé dans le royaume quantique quand le snap a marqué la toute fin d’Ant-Man et la Guêpe.

Pas de Lapin…

Thor rumine son erreur d’orgueil et je dois dire que l’absence de Rocket est un peu dommage mais s’explique certainement par une question d’effet spéciaux en cours de travail.

Ce n’est pas un hasard si Steve commence à dire « on a perdu, on a tous perdu » quand apparaît Thor et lorsqu’il enchaîne, les mots trouvent écho dans les images.

Hawkeye est mort, vive Ronin !

Perdu des amis et de la famille comme Nébula qui pense à Gamora, perdu de la famille et une part de nous-même lorsqu’on nous montre enfin Clint Barton qui n’est plus Hawkeye, mais, comme supposé depuis bien longtemps, Ronin. Le Clint est super déter, sans doute après avoir perdu tout ou partie de sa famille. Trois corps sont au sol et Natasha semble perturbée de le voir dans une telle rage.

Et quand Black Widow s’inquiète de la violence, c’est a priori que ça pique vraiment. Quoi qu’il en soit, j’aurai l’occasion de revenir sur les théories liées aux différents Avengers et à leurs rôles dans le film.

Quand on retrouve Natasha et Steve à bord sans doute d’un quinnjet, on semble plus loin dans la progression du film puisqu’il s’apprête alors à exécuter un plan. Notre seul indice, c’est alors la photo de Peggy Carter.

On remarque aussi que Steve porte son uniforme de Winter Soldier, marquant évidemment son retour en grâce auprès d’un gouvernement qui doit être en miettes.

Peggy, la boussole de Steve

J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer mes théories concernant l’importance de Peggy dans le destin final de Steve et il n’est pas anodin à mon sens que ce portrait se retrouve dans la fameuse boussole.

Pour rappel les scénaristes d’Avengers 3 et 4 étaient déjà ceux de The First Avenger et Winter Soldier et il est clair qu’ils ont en tête un chemin pout Steve, une direction que pointerait en quelque sorte Peggy Carter comme le Nord pout Cap.

L’autre référence non dite quand on évoque Peggy, c’est évidemment la notion de voyage dans le temps, puisque Steve a toujours été cet homme perdu dans un futur qu’il ne voulait pas.

Alors oui, les Frères Russo ont affirmé qu’il n’y aurait pas de voyage dans le temps ni entre les dimensions, mais puisqu’ils ont menti frontalement au sujet du titre, ils peuvent l’avoir fait à n’importe quel autre sujet relatif au film.

La possibilité de ces voyages temporels et dimensionnels semble d’autant plus élevée que ce trailer s’achève justement sur le retour de Scott, qui est certainement passé par un vortex temporel du monde quantique pour se retrouver plusieurs mois ou années après, d’où la question de Steve qui demande à Natasha s’il s’agit d’un ancien message.

On remarque la présence du van qui transportait le matériel générant le tunnel quantique dans Ant-Man et la Guêpe.

Les indice du titre d’Avengers 4

Concernant l’écran de titre enfin, l’enjeu est résumé en deux éléments visuels forts. Le premier, le zoom sur la flèche pourrait être un clin d’œil à la flèche du temps… quant au second, c’est évidemment cet effritement inversé, le logo qui se reforme et qui nous apporte, comme Scott, enfin, une note d’espoir pour que le claquement de doigts soit annulé.