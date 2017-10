Bad Boys 3 ne verra probablement pas le jour de si tôt, Mais, la franchise pourrait prendre une nouvelle direction avec une série. Il s’agirait d’un spin-off centré sur le personnage de Gabrielle Union, alias l’Agent Special Sydney Burrett.

Une série Bad Boys vous seriez partants ? C’est le projet d’un spin-off en cours centré sur Gabrielle Union. On fait le point sur les informations disponibles.

La série Bad Boys en attente de diffuseur

Et si la franchise Bad Boys renaissait à travers une série ? C’est en tout cas ce qui se profile à Hollywood selon le site américain Deadline. L’idée serait de faire une série centrée sur le personnage de Gabrielle Union, alias l’Agent Special Sydney Burrett. On ignore en revanche si ses partenaires dans les film incarnés par Martin Lawrence (Marcus) et Will Smith (Mike) seraient eux de l’aventure.

On retrouve du beau monde du côté technique. En effet, la série serait produite par Jerry Bruckheimer (Bad Boys, Pirate des Caraïbes, Lone Ranger, Les Experts) alors que les scénaristes de la série Blacklist s’occupent de l’écriture. Seul problème pour l’instant, la série ne semble pas avoir encore trouvé de diffuseur. Mais, elle est actuellement présentée à différentes chaînes, on devrait donc en savoir plus rapidement.

Toujours pas de date de de sortie pour Bad Boys 3

Le projet de film Bad Boys 3 est complètement à l’arrêt depuis le début de l’année. En mars, Joe Carnahan, le réalisateur a préféré arrêter les frais pour des divergences artistiques et à cause d’un agenda trop chargé.

Le film qui était annoncé pour janvier 2018 a dans un premier temps été repoussé pour novembre 2018. Mais, depuis août, il a carrément disparu des plannings de Sony. De quoi faire douter les fans alors que Bad Boys 2 a été diffusé sur grand écran en 2003 et qu’il avait été annoncé dès 2009. Mais Will Smith n’a jamais vraiment fait l’effort de se libérer.

De quoi faire penser aux fans que la série pourrait bien arriver plus rapidement. En cas de succès, l’acteur pourrait bien se décider à signer rapidement pour un 3e opus…