Banque en ligne : 3 offres spéciales valables ce lundi soir 🔥

Ouvrir un compte auprès d’une banque en ligne permet dĂ©jĂ de faire de belles Ă©conomies. Plusieurs Ă©tudes affirment que l’on peut grosso modo Ă©conomiser 200€ de frais bancaires tous les ans lorsqu’on passe d’une banque de rĂ©seau classique Ă un Ă©tablissement sur internet. En plus de ça, les banques en ligne poussent les volumes d’ouvertures de compte avec des primes de bienvenue. Nous vous en avons sĂ©lectionnĂ© trois qui ont marquĂ© notre esprit.

Hello One, le (nouveau) compte gratuit

La semaine dernière, Hello bank! frappait un grand coup en dĂ©voilant deux nouvelles offres – Hello One et Hello Prime. Comme vous pouvez le voir dans notre avis Hello One, il s’agit d’un compte gratuit et sans condition de revenus qui est accessible Ă tous. Certes, il impose quelques limites (comme le plafond, ou l’interdiction d’ĂŞtre Ă dĂ©couvert), mais il a l’avantage de ne rien coĂ»ter. Si vous avez une utilisation assez classique de votre compte bancaire, Hello One est un excellent choix.

Sans trop s’attarder sur Hello Prime, il s’agit d’un compte avec une carte bancaire plus premium. Cette offre est accessible pour 5€ par mois et moyennant un justificatif de 1 000€ de revenus par mois. C’est le luxe du compte courant en ligne, avec notamment une offre qui est parfaitement adaptĂ©e Ă une clientèle qui se dĂ©place rĂ©gulièrement. Quel que soit l’offre que vous choisirez, tous les excellents produits bancaires d’Hello bank! sont mis Ă disposition des clients. Vous pouvez retrouver notre avis Hello bank! ici.

Que ce soit pour l’offre Hello One ou Prime, les clients bĂ©nĂ©ficient tous deux d’une prime de 80€ au moment de l’ouverture. Pour cela, il suffit de valider son compte courant et de commander sa carte bancaire. Dès ce moment-lĂ , la banque en ligne s’engage Ă vous verser ce bonus de bienvenue. Pour dĂ©couvrir l’offre spĂ©ciale mise en avant par Hello bank!, c’est par ici :

Voir l’offre Hello bank!

ING : 160€ offerts jusqu’Ă mardi

Ces dernières annĂ©es, ING a travaillĂ© sur la fidĂ©lisation des clients plutĂ´t que sur la conquĂŞte de nouveaux. Il semblerait que 2020 soit un nouveau chapitre pour l’Ă©tablissement qui lance une grande campagne de sĂ©duction depuis quelques jours dĂ©jĂ . En effet, les clients peuvent toucher jusqu’Ă 160€ de bonus pour toute nouvelle ouverture de compte.

Comme Hello bank!, ING dĂ©cline son offre en deux formules : Essentielle et IntĂ©grale. Si la première se contentera d’offrir seulement 80€ Ă tous ses nouveaux utilisateurs, l’offre IntĂ©grale permet de dĂ©crocher 160€ de prime de bienvenue. Pour rappelle, cette dernière est la version premium du compte, et elle exige des clients de domicilier (et pas seulement justifier) 1 200€ par mois pour ĂŞtre accessible. Vous pouvez retrouver tous les dĂ©tails dans notre avis ING ici.

C’est tout simplement la meilleure offre du moment, et il vous reste moins de 24 heures pour en profiter. Pour dĂ©couvrir la gamme de ces produits ING ainsi que cette offre spĂ©ciale, c’est par ici :

Voir l’offre ING

Monabanq : jusqu’Ă 120€ de prime d’accueil

Au niveau de la prime de bienvenue, Monabanq se positionne tout juste derrière ING. La banque en ligne du groupe CrĂ©dit Mutuel a l’avantage de ne pas demander de conditions (sur les revenus) au moment de l’ouverture de compte courant. Mais contrairement aux deux prĂ©cĂ©dentes, Monabanq se cantonne Ă une seule offre qui vous demandera une petite cotisation de 2€ tous les mois. Par rapport Ă la qualitĂ© du service client (Ă©lu en 2020, pour la troisième annĂ©e consĂ©cutive comme le « service client de l’annĂ©e ») et Ă la qualitĂ© de la gamme de produits, c’est un excellent choix.

En ce moment, Monabanq offre en ce moment une prime qui grimpe jusqu’Ă 120€ pour toute nouvelle ouverture de compte. Il faudra justifier d’une certaine activitĂ© sur les premiers mois suivants l’ouverture de compte pour dĂ©crocher l’intĂ©gralitĂ© de la prime. Pour dĂ©couvrir l’offre de Monabanq, c’est par ici :

Voir l’offre Monabanq