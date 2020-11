Banque en ligne : comment toucher 130€, gratuit avec zéro condition ? 🔥

Vous cherchez à ouvrir un compte dans une banque en ligne et maximiser vos économies ? Ce week-end, et jusqu’à ce lundi soir, Boursorama Banque organise son grand Pink Week-end. A cette occasion, la banque récompense tous les nouveaux clients avec une prime qui grimpe jusqu’à 130€. Et pour couronner le tout, cette prime peut être obtenue sans condition, et 100% gratuit.

Boursorama Banque est la « banque la moins chère » de France depuis 12 ans, c’est un fait. Elle propose une gamme de plusieurs cartes bancaires qui sont accessibles avec plus ou moins de conditions. C’est ce que nous allons voir ci-dessous. Dans tous les cas, vous allez recevoir un bonus de bienvenue entre 80€ et 130€ pour une première ouverture de compte, ce qui est très généreux. Il faudra utiliser le code PWEEK130 pour en bénéficier.

Comment décrocher le bonus maximal ?

Boursorama Banque est aujourd’hui la première banque en ligne française avec plus de 2,5 millions de clients. Elle est généreuse sur la prime de bienvenue, mais c’est aussi l’une des plus souples et complètes. Elle concurrence directement les banques traditionnelles sur la gamme de produits. Par ailleurs, ce sont plus de la moitié des clients qui ne paient aucun frais bancaire du tout.

Pour quelques jours, dans le cadre du Pink Week-end, Boursorama Banque offre une prime encore plus élevée à ses nouveaux clients. Celle-ci se décompose en deux parties. Cela dit, les conditions pour obtenir cette prime sont très flexibles, vous allez facilement obtenir l’intégralité du bonus qui est mis en avant par la banque en ligne ce week-end.

Le premier bonus de 50€ vous sera versé pour toute première ouverture de compte courant. Il faudra donc juste ouvrir un compte, prouver que vous êtes majeur et résident en France, et le tour est joué. Une fois que vous avez activé votre compte, Boursorama Banque vous créditera le compte avec cette somme. Encore une fois, il faut entrer le code PWEEK130 pour être éligible à l’offre spéciale.

La deuxième partie du bonus oscille entre 30 et 80€, selon le compte que vous choisirez. Bonne nouvelle, vous pouvez obtenir la prime maximale de 80€ avec une formule sans condition (de revenus) et gratuite. En l’occurrence, il faudra opter pour la carte Visa Ultim de Boursorama Banque. Cette dernière est une concurrente directe des offres de néo-banques N26 ou Revolut. Elle est simplement plus complète et surtout 100% gratuite : elle est meilleure à tous les niveaux.

Apple Pay Apple Pay Google Pay Google Pay Pay Pay Banque la moins chère Apple Pay, Google Pay CB Visa Premier gratuite Paiements à l'étranger gratuits 130 € OFFERTS Voir l'offre Notre test Compte courant Conditions : 1 000€ nets/mois de revenus minimum ou 2 500€ d'encours sur vos différents comptes Frais annuels : 0 € • Dépôt initial : 300 € Dépôt de chèques : ✔ • Dépôt d'espèces : ✘ Carte bancaire Coût mensuel de la carte : 0 € Retraits zone euro : Gratuits • Paiements zone euro : Gratuits Retraits en devises : 1,94% • Paiements en devises : 1,94% Cartes proposées Paiement mobile Apple Pay Apple Pay Google Pay Google Pay Pay Pay EN VOIR + 1

Boursorama Banque propose d’autres formules, mais qui viennent alors avec des conditions. Si vous voulez une carte classique Visa, il faudra justifier 1 000€ de revenus par mois. Si vous voulez une carte Visa Premier, il faudra justifier 1 800€ de revenus tous les mois. Enfin, la formule basique Welcome ne vous permettra que de toucher une prime de 30€ à l’ouverture.

Pourquoi élire Boursorama Banque ?

Comme nous l’avons dit plus haut, Boursorama Banque est la banque la moins chère de France. Avec une carte Visa Ultim, vous n’aurez aucun frais si vous utilisez cette dernière de manière standard – en France comme à l’étranger. Il en va de même pour les autres formules. Ça n’est pas une surprise si la banque compte aujourd’hui 2,5 millions de clients. Sa première rivale n’est autre qu’ING, qui n’a qu’un million de clients.

Il faut également dire que Boursorama Banque peut se montrer parfois très généreuse. Il est clair que ce Pink Week-end va contribuer à son succès pour la fin d’année. C’est probablement la dernière offre disponible dans la banque en ligne pour 2020, mieux vaut en profiter avant qu’elle n’expire demain.

Il est important de rappeler que Boursorama Banque est aujourd’hui la seule banque en ligne à encore offrir une prime de bienvenue. Hello bank!, Monabanq, Orange Bank et ING ont décidé de mettre fin à leur prime au courant du mois de novembre. BforBank n’en proposait déjà plus depuis une année. A l’époque, tous ces établissements offraient environ 80€ à leurs clients. Ce Pink Week-end de Boursorama Banque est un cran au-dessus.

Au delà de la prime de bienvenue, il faut voir Boursorama Banque comme un établissement complet. Vous pouvez trouver tous les produits bancaires dont vous avez besoin depuis une seule interface : épargne, crédits, assurances, bourse ou encore investissement. La banque en ligne est l’une des plus complètes, et tous ses produits sont vraiment très compétitifs.

Elle a réussi à s’adapter à toutes les clientèles avec des formules assez variées. Dans le cadre du Pink Week-end, même les jeunes voyageurs qui avaient tendance à aller vers N26 ou Revolut auront un argument supplémentaire à opter pour la Visa Ultim. Cette dernière est équivalente à une Visa Premier en termes d’assurances (pratique pour l’étranger), et elle est 100% gratuite. En bonus, vous aurez les 130€ dans le cadre de ce Pink Week-end.

Pensez à utiliser le code promo PWEEK130

