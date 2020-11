Banque en ligne : Hello bank! adopte la carte bancaire « virtuelle »

Hello bank!, la banque en ligne du groupe BNP Paribas, vient de lancer de lancer une carte virtuelle dans la cadre de sa formule Hello Prime. Cette solution dématérialisée permet de régler ses achats sur internet ou encore d’effectuer des paiements via un smartphone (Apple Pay, Paylib).

Ce mode de paiement est surtout plébiscité pour la sécurité qu’il apporte lors des achats en ligne. Pour réduire les risques de piratage, il est possible de bloquer ou débloquer sa carte Hello Prime très rapidement. Il suffit de se rendre sur le site (ou l’application) Hello Bank!, d’activer la carte pour une opération – et de la désactiver juste après.

Cet enjeu est crucial, d’autant que les escroqueries à la carte bancaire sont en recrudescence avec le boom du e-commerce. Elles pourraient atteindre 660 millions d’euros cette année, rien que pour l’Hexagone. Alors que de nombreux Français feront leurs achats de Noël en ligne, utiliser une carte bancaire virtuelle peut donc se révéler très judicieux.

Guide A-Z de la carte virtuelle Hello Prime

1) Conditions d’éligibilité à la carte

La carte virtuelle est accessible à l’ensemble des clients ayant opté pour la formule Hello Prime de la banque en ligne. Pour y être éligible, il faudra justifier de revenus nets supérieurs à 1 000€ par mois et verser une cotisation de 5€ mensuelle. Il faudra en outre être majeur, résider en France et être titulaire d’un compte courant chez Hello bank!.

A noter qu’en ce moment, Hello bank! offre les 3 premiers mois de souscription à la formule Hello Prime.

Découvrir Hello Prime

2) Prise en main simplifiée et très rapide

Pour souscrire et bénéficier de cette offre de paiement, rien de plus simple : l’opération se déroule d’abord par téléphone avec l’aide d’un conseiller Hello bank!. Ce dernier va alors vérifier votre éligibilité et vous présenter les caractéristiques de cette carte virtuelle. Une fois votre accord donné, vous recevrez votre contrat dans votre messagerie sécurisée et la carte sera ensuite mise à votre disposition dans votre espace personnel.

Vous pourrez alors procéder à l’installation de votre « clé digitale » sur votre téléphone. Sa fonction est essentielle car elle sécurise l’accès aux données de votre carte. Il vous suffira alors d’afficher vos informations dans l’espace sécurisé et de les utiliser lors de vos achats en ligne. Vous pourrez aussi ajouter votre carte virtuelle à Apple Pay ou Paylib pour payer vos dépenses physiques. A noter que par défaut – et pour des raisons de sécurité, le numéro, la date de fin de validité et le cryptogramme sont masqués sur votre espace personnel.

3) Caractéristiques de la carte dématérialisée

Uniquement disponible dans le cadre de la formule Hello Prime, cette carte virtuelle a donc un coût. Il faut verser 5€ de cotisation par mois (soit 60€ par an) pour profiter de tous les avantages de cette formule – carte virtuelle y compris. Cette dernière vous donnera accès aux réseaux de paiement de CB et VISA. Installée dans plus de 200 pays, ce dernier est le premier réseau mondial d’acceptation de cartes.

Lors de vos achats, vous pourrez opter pour le débit immédiat – ou le débit différent. Vous avez donc le choix entre un prélèvement immédiat du montant de chaque opération ou un prélèvement unique de l’ensemble des opérations à la fin du mois.

4) Gestion du compte et résiliation

Avec cette carte virtuelle, la gestion des dépenses est similaire à celle d’une carte ordinaire. Vous allez pouvoir visualiser instantanément toutes les transactions réalisées (y compris les paiements mobiles) depuis votre espace personnel. Si elle ne bénéficie intrinsèquement ni d’assurance ni d’assistance, elle bénéficie toutefois des garanties d’assurance de la carte physique Hello Prime, qui est délivrée à tous les clients ayant souscrit à la formule du même nom.

Enfin, il faut savoir que la résiliation de votre carte virtuelle Hello Prime peut s’effectuer à tout moment : Hello bank! ne demande aucun engagement. Il suffit pour cela d’adresser un message à la banque depuis son espace personnel. Cette action n’a pas de répercussion sur vos autres contrats Hello bank!, vous pouvez tout à fait conserver votre compte courant.