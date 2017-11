Batteries: 10 ans de durée de vie et une charge 10 fois plus rapide dès 2020

Une start-up française, baptisée Tiamat promet une vraie révolution dans le domaine des batteries dès 2020, la société commercialisera une batterie sodium-ion qui semble presque trop belle pour être vraie !

Les chercheurs de chez Tiamat ont en effet mis au point une batterie tellement incroyable, que l’on aurait presque du mal à croire qu’il ne s’agit pas d’une énième expérimentation qui restera dans un laboratoire. Pourtant, l’entreprise a annoncé une mise sur le marché de sa batterie Sodium-ion en 2020. Ce type de batteries n’aurait que des avantages.

Une batterie révolutionnaire arrive sur le marché en 2020

Les batteries Sodium-ion ont en effet un grand nombre d’avantages puisque ce nouveau type de batteries dépasserait très largement les performances des lithium-ion, avec une durée de vie de 10 ans, un temps de charge 10 fois plus rapide, un coût de fabrication nettement inférieur et une production considérablement plus simple au niveau des lignes de production.

Des chercheurs du CNRS ont déclaré sur le sujet: “Tiamat se positionne sur la puissance et la continuité de service grâce à des batteries endurantes (plus de 10 ans d’espérance de vie contre 3-4 ans pour celles au lithium dans des conditions d’usage continu), des charges et des recharges dix fois plus rapides”.

Pourquoi cette batterie révolutionnaire sera moins onéreuse que les batteries actuelles, s’il s’agit d’une innovation ? En réalité, la réponse se situe au niveau de la rareté des éléments qui composent les batteries actuelles. Par exemple, la Terre ne compte que 0,06% de Lithium, ce qui en fait un élément très rare et pourtant la grande majorité des batteries actuelles l’utilisent, il est donc assez facile d’imaginer le rapport entre l’offre et la demande et surtout les montagnes à déplacer pour en collecter. Pour ce qui concerne, le sodium, on en trouve 2,6% dans la croûte terrestre et c’est sans compter sur le sodium qui se trouve dans l’eau de mer, puisque les océans représentent les trois quarts de la planète.

Smartphones, ordinateurs, objets connectés, voitures électriques, etc. profiteront prochainement de cette avancée, pour le plus grand bonheur des utilisateurs qui gagneront en autonomie, verront le coût des produits baisser, auront une empreinte écologique moindre et pourront enfin casser le cycle de l’obsolescence programmée, car dans de nombreux cas, la mort d’une batterie signifie souvent le changement d’un appareil complet.

Autre domaine qui fera un bond spectaculaire, c’est évidemment le secteur des voitures électriques, car un test sur une batterie Sodium-ion a permis de constater qu’un véhicule récupérait 200 kilomètres d’autonomie, en seulement quelques minutes de charge… Un très bon argument en faveur de la démocratisation des véhicules électriques.