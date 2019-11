BBC vs Canal : la bataille de la Guerre des Mondes

Ces derniers jours, on a eu le droit à la mise en ligne de deux adaptations différentes de la Guerre des Mondes, le roman de H.G Wells. L’une, proposée par Canal+ en partenariat avec la chaîne américaine Fox, qui se déroule de nos jours. L’autre, conçue par la BBC (et achetée par TF1) qui se passe au début du XXe siècle. Mais, alors que l’on a désormais pu voir les deux séries intégralement, quelle est celle qui remporte la palme ? Quelle est celle qu’il faut voir et celle qu’il faut éviter. Attention, cette critique contient de légers SPOILERS. Vous voilà prévenus.

La Guerre des Mondes, quelle série choisir ?

D’un côté, un programme en huit épisodes, de l’autre, seulement 3. Mais preuve en est, la longueur n’est pas un synonyme de qualité. A choisir entre les deux, c’est bien l’adaptation Canal+ / Fox de la Guerre des Mondes qui passe à côté de son sujet. Son format, trop long se ressent lors du visionnage. Les longues scènes, les phases d’attentes, les interminables marches à travers la forêt qui n’apportent pas grand chose à l’histoire. Les auteurs ne s’intéressent pas vraiment aux aliens en eux-mêmes, tout juste verra-t-on un robot un peu cheap qui semble issu d’un Black Mirror du pauvre. A vouloir suivre trop d’histoires, sans parvenir à les rassembler, Canal nous prive finalement de ce lien avec les personnages dont nous aurions besoin pour accrocher. Vrai point positif de la série en revanche, les décors et l’esthétique qui sont particulièrement soignés. On espère que la saison 2 (s’il y en a une), rattrapera la mise.

Mais à l’heure du vieux débat entre le fond et la forme, la BBC écrase tout sur son passage côté scénario et personnages. Un scénario mieux léché, des acteurs qui ne sont pas à contre-emploi, de vraies bonnes surprises du côté de l’histoire. Eleanor Tomlinson nous offre une performance de très haute volée. On apprécie les références textuelles à l’oeuvre originales et les vrais choix narratifs faits par les réalisateurs. Difficile de ne pas s’accrocher et tout voir d’une traite. La Guerre des Mondes semble bel et bien avoir été gagnée de l’autre côté de la Manche.