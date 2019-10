La Guerre des Mondes : les deux séries se dévoilent

Si on jette honnêtement un regard dans le rétroviseur, la Guerre des Mondes n’a jamais eu le droit à une adaptation que l’on puisse vraiment apprécier. Le film de Steven Spielberg en 2005 avec Tom Cruise était une soupe insipide de clichés et l’acteur livrant une terrible performance. Les autres films n’ont pas eu de retentissement médiatique et celui de 1953 par Byron Haskin est depuis longtemps sorti de l’imaginaire collectif. Bref, l’oeuvre de H. G. Wells, attend toujours sa révélation. Le salut pourrait peut-être venir des séries, alors que deux projets vont sortir à l’automne.

La Guerre des mondes, jackpot pour la BBC ou Fox ?

De façon plutôt surprenante, les deux chaînes ont choisi le même week-end pour dévoiler la bande-annonce de leur adaptation de la Guerre des Mondes.

On commence par la série de la BBC qui amène à l’écran un casting plutôt séduisant : Rafe Spall, Eleanor Tomlinson ou encore Rupert Graves, pour une histoire se déroulant au début du XXe siècle, en Angleterre. Un météorite s’écrase dans lequel on trouve des extra-terrestres bien décidés à en finir avec l’humanité. Une adaptation qui sur le papier s’annonce donc plutôt fidèle du roman original.

Deuxième adaptation, celle de Fox avec Canal+, qui nous propose une adaptation beaucoup plus moderne. Des astronomes détectent une trace de vie alien. Mais quelques jours plus tard, seulement une poignée d’être humains sont encore en vie sur la planète. Une extinction de masse que l’on découvrira à travers les yeux de quelques survivants joués par Gabriel Byrne ou encore Elizabeth McGovern. Lea Drucker et Guillaume Gouix assurent la caution francophile. La date de diffusion en France est encore inconnue, mais la série sera diffusée aux Pays-Bas à partir de novembre.