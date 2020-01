Beephone au bord de la rupture est forcé de supprimer son compte Twitter

Beephone, le (soi-disant) numéro un de l’iPhone reconditionné en France se retrouve en mauvaise posture. Depuis plusieurs mois le site est la cible de nombreux clients mécontents qui n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de marques, Beephone a l’habitude d’organiser des concours sur Twitter afin d’attirer davantage d’acheteurs potentiels. Le 26 janvier dernier, le site français lance une opération promotionnelle extrêmement alléchante puisqu’il propose 50 iPhone à 1 euro.

Cette offre sera sûrement celle de trop. Premièrement, le site n’a pas tenu face à cette vague de clients intéressés à l’idée de s’offrir un smartphone d’une valeur de plusieurs centaines d’euros à seulement 1 euro. Ensuite, plusieurs internautes se sont interrogés concernant la véracité de ce concours. Pour se justifier, Beephone a dû publier une liste d’adresse mail. Cependant, cela n’a pas suffi, le compte Twitter @paolitoo_ a rédigé un thread pour démontrer l’arnaque mise en place par Beephone. Selon lui, les adresses mail divulguées sont fausses, il n’y aurait donc pas de gagnants pour ce concours, contrairement à ce que Beephone clame.

Pourquoi les adresses mail des gagnants existent pas ? Ça vous dérange pas de faire des faux concours @Beephone_fr ? https://t.co/4KG1jRjST6 pic.twitter.com/z48n3TPG3p — Paul (@paolitoo_) January 28, 2020

Dos au mur, Beephone a dans un premier temps publié un tweet assez virulent, pour finalement annoncer en story que le compte Twitter @Beephone_fr venait d’être supprimé.

C’est la première fois que je vois une marque rage quit Twitter mdrr pic.twitter.com/gVXm22utBY — Ecri’ (@EcrisioFX) January 28, 2020

Suite à l’ampleur de la situation, UFC Que Choisir vient de publier un article en déconseillant vivement d’acheter sur Beephone. De plus, on peut lire sur le forum de 60 millions de consommateurs dédié à Beephone plusieurs témoignages plus affligeants les uns que les autres.

D’autres détails plus anodins témoignent du manque de fiabilité de cette entreprise. Alors que des concurrents comme BackMarket prennent soin de détailler l’état du téléphone dans les moindres détails, Beephone est complètement opaque et n’évoque jamais ces informations. Vous ne savez donc pas ce que vous achetez, et au vu des témoignages sur le forum, si vous n’êtes pas satisfait par ce que vous avez commandé, vous allez devoir attendre très longtemps avant de toucher le moindre remboursement.