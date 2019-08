Bientôt, Chrome vous permettra de limiter vos visites sur les sites qui rendent accro

Le Bien-Être Numérique est l’une des meilleures nouveautés d’Android Pie, la mouture du système d’exploitation présentée par Google en 2018. Normalement, celle-ci bénéficiera de quelques améliorations avec le déploiement d’Android Q, cette année.

Parmi ces améliorations, il devrait y avoir une fonctionnalité qui permettra de connaitre les sites web les plus visités sur Chrome, et de mettre en place des limites pour ne pas y aller trop souvent.

Grâce au Bien-Être Numérique d’Android, cela est déjà possible avec les applications. Par exemple, si vous êtes accro à Twitter, cela sera mis en évidence dans les statistiques présentées par le système d’exploitation et il vous sera possible d’indiquer un quota journalier pour cette application.

Et visiblement, la même fonctionnalité arrivera sur Chrome, afin que vous puissiez également appliquer les mêmes limites pour les sites web visités.

Du moins, c’est ce que suggère une nouveauté sur Chrome Canary, une version du navigateur sur lequel Google teste ses fonctionnalités en cours de développement.

Une nouveauté à l’essai sur Chrome Canary

Comme le rapporte 9to5Google, Chrome Canary a récemment ajouté une option qui permet de partager l’historique et les statistiques de navigation avec le Bien-Être Numérique d’Android. Une fois que ces informations sont partagées, il est possible de visualiser des statistiques sur les sites visités, en plus de celles sur les applications les plus utilisées sur le smartphone. Et comme avec les applications, il devient possible de limiter le temps passé sur un site web en particulier.

La bonne nouvelle, pour ceux qui visitent certains sites web en mode Incognito, c’est que le Bien-Être Numérique ne prend pas en charge la navigation privée.

D’après 9to5Google, cette nouveauté ne devrait pas être déployée avant la version (stable) 78 de Google. Celle-ci arrivera normalement au mois d’octobre.