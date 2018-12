Bientôt des crossover Marvel avec Deadpool ?

Une date encore inconnue

Cela fait désormais des semaines, des mois même que l’on y pense. Voir Deadpool arriver dans l’univers de Iron Man, Thor et Captain America sur le grand écran. Un crossover de rêve, qui pourrait donner une direction particulièrement surprenante au MCU.

Aucune date n’est encore fixée et il faudra sans doute être patients avant d’y voir droit. Mais, la perspective vient sans doute de se rapprocher un peu. A défaut de date, on y croit un peu plus, on est rassurés. Ce sont les frères Russo qui le disent. Joe Russo, lui-même l’a dit à la conférence Business Insider Ignition à New York. Seul vrai bémol, autant commencer par cela, le timing.

Nous ne lui avons pas parlé (au PDG de Disney, Bob Iger, ndlr) de la date à laquelle cela se produira.

En même temps, il s’est dit « sûr » que cela arriverait. Sûr que l’on verrait Deadpoool et les X-Men s’unir avec le Marvel Cinematic Universe.

Une promesse annoncée de longue date

Comme on vous le disait, le sujet a tout d’une évidence. Une fois que le rachat de la 21st Century Fox par Disney sera complètement achevé, c’est une étape logique pour offrir un prolongement au MCU.

Après la victoire contre Comcast pour ce rachat, on peine à voir pourquoi Disney ne sauterait pas le pas. A court terme, ce sont bien sûr des séries qui peuvent être pensées pour la plateforme Disney+ qui sera lancée l’an prochain. Mais du côté des films, il suffit simplement de s’armer d’un peu de patience.

Le fait qu’il s’agit des frères Russo, déjà réalisateurs de plusieurs films Marvel dont Infinity War et Avengers 4 constitue un élément positif de plus. On a envie d’y croire. On attend les prochaines annonces…