Bientôt nous disposerons de traducteurs pour parler avec les animaux

Tous les amis des animaux seront heureux de lire ces quelques lignes, car définitivement leur relation avec leurs mascottes pourrait changer radicalement d’ici quelques années. Amazon a fait savoir qu’il sera bientôt possible de parler avec les animaux via un traducteur.

Amazon a publié un rapport sur notre quotidien dans les années à venir, en collaboration avec le célèbre futurologue William Higham. Ce rapport fait état d’une innovation qui est impulsée par les recherches de Con Slobodchikoff, un professeur de biologie à la Northern Arizona University, qui planche sur un traducteur du langage animal.

Un traducteur permettant de parler avec les animaux arrivera sur le marché dans moins de 10 ans

Ce scientifique a étudié les comportements du chien de prairie pendant trois décennies et a pu isoler tous les cris et leurs subtilités produits par cet animal. A l’aide d’une intelligence artificielle, il est en train de recomposer ce langage et le chercheur affirme qu’il existe des similitudes avec la construction du langage humain.

Le scientifique et Amazon pensent que d’ici une décennie des équipes auront réussi à décomposer les systèmes de communication des animaux de compagnie et qu’il sera possible de communiquer avec eux, en comprenant ce qu’ils disent à travers un « wouaaf » ou un « Miaouw ».

D’après les travaux de Con Slobodchikoff, les animaux ne produisent pas le même son en fonction des prédateurs ou même de la couleur du pelage, ce qui signifie qu’ils qualifient une chose ou un objet avec des adjectifs ou des différenciations linguistiques. Si réellement un traducteur voit le jour pour traduire ce que dit un chat ou un chien, il ne fait aucun doute que ce produit sera un succès planétaire, car des dizaine de millions de familles rêveraient de pouvoir mieux comprendre leurs mascottes.

Des prototypes de tels traducteurs ont déjà vu le jour ces dernières années mais avec des résultats pas toujours à la hauteur, mais il ne fait aucun doute que les énormes progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle et du deep learning amélioreront considérablement cela… Et vous, aimeriez-vous parler avec votre chien ou votre chat ?