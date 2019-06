Bientôt des lois pour que les robots sexuels ne soient pas trop réalistes ?

Voilà quelques années que les robots sexuels se démocratisent peu à peu, au point qu’ils sont l’objet de plusieurs documentaires et études qui questionnent leurs pratiques. Dans plusieurs pays tels que les États-Unis ou l’Allemagne, quelques maisons closes de robots sexuels ont ouvert leurs portes aux adeptes de la pratique. Néanmoins, la pratique soulève plusieurs questions éthiques.

Des robots sexuels trop humains ?

Pour le futurologue spécialisé dans les nouvelles technologies, Ian Pearson, il faut que des lois régulent l’usage des robots sexuels dans les années à venir, mais surtout la plastique de ces derniers. Si l’on en croit l’expert, cette « régulation visuelle » permettrait d’éviter que, à plus long terme, ces poupées puissent semer la confusion avec de véritables êtres humains.

Mais il ne s’agit pas uniquement là d’une question visuelle. En effet, les robots sexuels ne sont pas simplement des poupées gonflables, mais parfois des systèmes bien plus élaborés qui se basent sur l’intelligence artificielle. En ce sens, la société américaine Realbotix a développé un robot qui intègre de nombreux capteurs, mais aussi des fonctionnalités reliées à l’affectif. Baptisé Harmony, celui-ci est considéré comme l’un des robots sexuels les plus avancés à ce jour, justement parce qu’il est en mesure d’avoir une conversation avec un interlocuteur humain.

Pour l’instant, l’on peut bien sûr comprendre d’un coup d’œil que Harmony est un robot et non un être humain, mais cette frontière entre humanité et machine pourrait se flouter dans les années à venir, jusqu’à disparaître. En conséquence, Ian Pearson assure qu’il faut réguler ces fameux robots pour éviter que des confusions ne risquent de se produire dans les années à venir, en particulier avant que la 5G ne se démocratise.

Si l’on peut encore reconnaître un robot sexuel d’un humain, qu’en sera-t-il si cela ne devient plus possible ? C’est justement là que les questions éthiques se posent. D’une part, certains jugent que les poupées sexuelles et les robots dédiés à cet usage risquent d’avoir de réelles conséquences sur la notion de consentement. En effet, une poupée ou un robot a été conçu de ce type ou programmé pour cet objectif et n’est pas en mesure de dire non, contrairement à un humain.

Des fabricants se sont déjà posé cette question du consentement et ont donné naissance à des robots, dont le mode « Frigid Farah » de Roxxxy, qui sont en mesure de pouvoir dire non à la relation sexuelle ou d’exprimer clairement leur opinion sur leur interlocuteur humain est trop direct. Mais il n’est pas certain que la notion de consentement humaine puisse être transposable aux robots sexuels, dont l’un des usages principaux est de répondre à cette attente.