Bientôt un film Breaking Bad ?

Breaking Bad, un retour périlleux

L’heure est aux reboots du côté des séries télés (MacGyver, Charmed, Magnum…) et aux suites du côté du cinéma avec un Gladiator 2 en préparation du côté de Ridley Scott. On ignore encore dans quelle catégorie il faudra ranger le projet de Vince Gilligan mais il fait en tout cas couler beaucoup d’encre.

Selon le site américain Variety, le créateur de Breaking Bad travaille à un film inspiré de son oeuvre. Si le projet n’a pas encore été officiellement confirmé, certaines informations sont déjà disponibles. On parle ainsi d’un tournage à Albuquerque au Nouveau Mexique de mi-novembre à février. Sony qui serait derrière le projet aurait aussi un partenariat avec le New Mexico Film Office. On a même le nom de code de ce projet : « Greenbrier ». Mais aucune confirmation officielle n’a encore été donné. Aucun démenti n’a été apporté non plus. Un non-rejet de l’information qui vaut presque confirmation en soi. Du côté du résumé, c’est encore très limité. L’histoire serait celle de la « fuite d’un homme kidnappé et sa quête de liberté ».

Un projet aux contours encore flous

Reste que si quelques informations sont déjà disponibles, de nombreuses autres ne le sont pas. On ignore ainsi s’il s’agit destiné au cinéma ou bien au petit écran. Pourra-t-on retrouver certains acteurs de la série ? Sera-t-il respectueux de la série principale mais aussi de son spin-off « Better Call Saul ».

La principale source de satisfaction pour les fans vient sans doute de la présence de Vince Gilligan qui a signé cet été pour trois nouvelles années avec Sony. Il devrait savoir prendre soin de son bébé.

Et en attendant d’en savoir plus sur ce projet, vous pouvez (re)découvrir pourquoi Walter White, le personnage central de Breaking Bad fait partie des 10 plus grands badass de séries télé selon Captain Popcorn.

