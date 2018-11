Une suite à Gladiator, est-ce vraiment une bonne idée ?

Une suite chronologique pour Gladiator ?

C’est désormais quelque chose qui semble acté. La nouvelle traînait depuis plusieurs années à Hollywood, mais sans qu’une confirmation définitive ne tombe. C’est désormais chose faite. Ridley Scott va faire une suite à son film Gladiator. Signe que le projet est en bonne voie, le scénariste de ce projet a déjà été trouvé. Il s’agit de Peter Craig a qui l’on doit deux épisodes de Hunger Games, Top Gun Maverick, ou encore The Town. Bref, un joli CV.

Mais Ridley Scott oblige, le réalisateur saurait déjà très bien où il veut aller. Plus de Maximus, ni de Commode. L’histoire se centrerait sur Lucius, le jeune neveu de Commode destiné à devenir empereur de Rome. Tout devrait se passer directement ou presque après le premier épisode.

C’est Ridley Scott oui mais…

Bon alors on se réjouit ? Oui mais… La barre est placée très haut. 460 millions de recettes. Dans une ère « pré-Marvel », les chiffres étaient fous. Surtout, il avait aussi eu le droit à 11 nominations aux Oscars et deux statuettes. Autant dire que la marche s’annonce très haute.

Surtout, le premier film valait aussi grâce à la performance de ses acteurs. Russel Crowe et Joaquin Phoenix. Qui ne se souvient pas de cette déclaration du gladiateur.

Mon nom est Maximus Desimus Meridius, commandant en chef des armées du nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel. Père d’un fils assassiné, époux d’une femme assassinée, et j’aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l’autre.

Si vous n’avez pas eu des larmes aux yeux en écoutant cette scène, honte à vous. Le film a surtout su nous faire passer par toute une gamme d’émotions. On lutte avec Maximus, on espère et on craint le pire. Un sentiment que doivent bien connaître certains fans à l’heure actuelle.