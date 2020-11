Bientôt, un Redmi Note avec un écran de 120 Hz et une caméra de 108 mégapixels ?

Les fabricants de smartphones cherchent continuellement à introduire des nouveautés pouvant contribuer à améliorer l’expérience sur leurs nouveaux appareils. Et ces deux dernières années, l’une de ces améliorations a été l’augmentation du taux de rafraichissement de l’écran.

Plus ce taux est élevé, plus les animations seront fluides. Et cette caractéristique est particulièrement importante pour les gamers sur mobile.

Actuellement, la norme est toujours le taux de rafraichissement de 60 Hz. C’est par exemple le taux de rafraîchissement de l’écran de l’iPhone 12. Cependant, la plupart des autres modèles haut de gamme, qui utilisent Android, ont déjà des taux de 90 Hz ou de 120 Hz.

Le Pixel 5, par exemple, a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et le Xiaomi Mi Note 10T Pro a même un taux de 144 Hz. Par ailleurs, le taux de rafraichissement élevé arrive aussi petit à petit sur les modèles plus abordables.

Par exemple, Xiaomi propose déjà le Poco X3 NFC, un smartphone abordable avec de bonnes caractéristiques, qui se distingue des autres modèles appartenant à la même fourchette de prix grâce à son écran de 120 Hz.

Et visiblement, Xiaomi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, d’après une nouvelle rumeur qui est relayée par le site Phone Arena, le constructeur chinois s’apprêterait à lancer de nouveaux modèles de la série Redmi Note 9.

Un Redmi Note 9 avec écra, 120 Hz et caméra de 108 mégapixels

Parmi ces modèles, il y aurait un smartphone doté d’un écran de 120 Hz, mais également d’une caméra principale de 108 mégapixels. Il s’agit de deux caractéristiques qu’on retrouve surtout sur les modèles premium, mais qui arrivent petit à petit sur les appareils plus abordables.

Sinon, Phone Arena indique également que ce nouveau Redmi Note 9 aurait un écran de 6,67 pouces affichant une résolution FDH+ et protégé par du verre Grilla Glass. Et si le smartphone est en mesure d’avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce taux serait variable, en fonction des besoins.

En effet, comme le taux de rafraîchissement élevé consomme plus d’énergie, il est possible de prolonger l’autonomie en n’utilisant réellement le taux de 120 Hz que lorsque cela est nécessaire. La nouvelle rumeur indique aussi que ce nouveau modèle Redmi Note 9 aurait une batterie de 4 800 mAh, qui peut être chargée à 33 W.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur et la prudence est encore de mise. Cependant, il est tout à fait logique que des fonctionnalités qui étaient réservées aux modèles premium arrivent petit à petit sur les smartphones plus abordables.

Et comme Xiaomi propose déjà un écran de 120 Hz sur le Poco X3 NFC, il est tout à fait normal qu’il apporte aussi cette fonctionnalité sur des appareils de la marque Redmi Note, qui appartiennent à la même fourchette de prix.