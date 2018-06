Bientôt une paire de Nike Air Max aux couleurs de Son Goku ?

Un designer a imaginé une paire de sneakers aux couleurs de Son Goku, l’un des personnages principaux de Dragon Ball Z. Cette paire pourrait bien voir le jour.

Des sneakers aux couleurs de Dragon Ball Z

Les sneakers à l’effigie des héros de la pop culture sont très à la mode. Récemment, Adidas a présente une collection de sneakers aux couleurs de Dragon Ball Z. Inspiré par cette collection, Walsh Design avait publié au mois de janvier sur son compte instagram une fausse collection de 12 paires de speakers baptisée Nike x Dragon Ball Z et mettant aux couleurs du manga des modèles de la marque de sport comme les Air Max 90, Air Max 97, Air VaporMax…

Cette collection imaginaire a rencontré un franc succès et le designer a publié récemment un nouveau projet de sneakers Nike aux couleurs de Son Goku et basé sur des Air Max 1. Celles-ci reprennent les codes couleur du personnage principal du manga. Les parties extérieures représentent la tenue iconique du héros et sa fameuse couleur orange. On peut d’ailleurs y apercevoir quelques déchirures volontaires qui rappellent l’état de Goku à la fin de certains combats. Le bleu du logo Nike représente ses chaussures, sa ceinture ainsi que les bandes des poignets. À l’arrière, le logo de la marque à la virgule est bien présent mais placé dans un nuage jaune, le célèbre Kinto’un de Son Goku. À noter que cette fausse collection n’est disponible que sur le compte Instagram de Walsh Design pour le moment et il faut débourser par moins de 800$ pour se les procurer.

D’autres collections pour les fans de DBZ

L’illustrateur Walsh Design ne s’est pas arrêté sur le père de Son Gohan, il a également imaginé d’autres gammes illustrant les héros de Dragon Ball Z. Pour cela, il a choisi deux modèles de chaussures Nike : le VaporMax Laceless et le Nike Air Max. En suivant les mêmes principes, le designer a rhabillé ces baskets avec les couleurs des personnages : Vegeta, Tortue Géniale, Son Gohan ou encore Boubou.

