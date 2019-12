Bilan 2019 : les musiciens toujours plus riches que les youtubeurs, le CAC40 toujours en force

2019 et la décennie c’est déjà fini. Ce que j’en ai retenu, choix totalement arbitraire et subjectif bien sûr 🙄 Posted by Presse-citron on Thursday, December 26, 2019

La décennie qui se termine aura vu l’éclosion et/ou la croissance de nombreux réseaux sociaux et applications mobiles (l’un n’allant généralement pas sans l’autre) qui aujourd’hui font partie de notre quotidien : Spotify, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Telegram et TikTok. Soit deux fois plus que lors de la décennie précédente, qui n’avait vu éclore « que » LinkedIn, Facebook et Twitter, YouTube étant un peu à la croisée des chemins.

Pour autant, cette décennie a-t-elle autant révolutionné nos usages que la précédente ? Ce n’est pas si sûr… A part l’éclosion des influenceurs dont Instagram est largement à l’origine, tout s’est finalement déroulé comme si cette décennie avait commencé hier, sans grande révolution. D’autre part, le numérique étant désormais rentré dans les mœurs et devenu présent dans toutes les activités humaines, il sera probablement un peu plus difficile de reproduire la petite révolution que furent les blogs puis Twitter en matière de prise de parole publique accessible à tous.

Social cooling et communautés privées

Qu’avons-nous retenu de cette année 2019, et de cette décennie ? C’est un avis personnel, mais comme je l’ai déjà indiqué précédemment, le social cooling est l’un changements qui m’ont le plus marqué. Nombre de membres des réseaux sociaux sont moins actifs, s’exposent moins, et deviennent davantage spectateurs et observateurs. Une façon de se protéger des autres mais aussi de soi-même, en évitant de prendre publiquement des positions trop tranchées que l’on pourrait regretter quelques mois ou années plus tard, une fois sorties de leur contexte, avec les ravages potentiels que l’on connait.

Du coup, la décennie qui démarre dans quelques jours pourrait être celle d’un certain repli sur soi, ses proches et les vrais amis, en autant de micro-communautés invisibles, qui communiqueront davantage via des messageries privées.

Les musiciens toujours mieux payés que les stars de YouTube

Concernant 2019 et ses divers bilans, je retiens que le YouTubeur le mieux payé a gagné 26 millions de dollars sur cette année, et qu’il a… 9 ans. Comme tous les classements sont à peu près sortis en même temps, je me suis amusé à comparer les revenus des musiciens afin de vérifier si les influenceurs étaient finalement passés devant, devenant ainsi les nouvelles rock stars. Surprise, la réponse est non. Le dernier du top 40 des musiciens les mieux payés au monde en 2019 est Migos, avec 36 millions de dollars, soit des revenus 30% supérieurs à ceux du YouTubeur le mieux payé. Alors bien sûr il faudrait une étude statistique plus large car ces remarques en concernent que les musiciens et les YouTubeurs les mieux payés. Peut-être que les lignes se croisent quand on descend dans la hiérarchie, et qu’un influenceur « de milieu de classement » gagne mieux sa vie qu’un musicien à influence équivalente…

Autre fait marquant, qui concerne également ces deux secteurs : la jeunesse des publics des musiciens et des YouTubeurs les plus populaires. Il me semble qu’avant l’explosion des réseaux sociaux et des plateformes de streaming musical, le gros des troupes des consommateurs assidus de musique se trouvait davantage parmi les 20-30 ans. Aujourd’hui, il semblerait que les fans de PewDiePie ou d’Ariana Grande se recrutent plutôt chez les 12-17 ans. Un rajeunissement qui est peut-être lié au fait que ce public peut consommer de la musique et de la vidéo en toute liberté, et quasiment gratuitement.

Dans cette vidéo je vous livre d’autres réflexions sur le bilan de 2019 et de la décennie, avec notamment un chapitre sur les entreprises et les métiers de demain. Passez de bonnes fêtes de fin d’année !

>> Et sinon retrouvez-moi sur Citronium, ma newsletter personnelle de veille hebdomadaire sur l’innovation <<