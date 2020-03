Bill Gates ne fait plus partie du conseil d’administration de Microsoft

C’est une nouvelle symbolique, qui a timidement était véhiculée par le voie d’un communiqué de presse. Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, ne fait plus partie des membres du conseil d’administration. C’est un troisième départ après celui de son poste de président-directeur général en 2000, puis celui de président du conseil en 2014.

Au fil du temps, l’informaticien et entrepreneur a souhaité se dégager plus de temps pour sa fondation Bill et Melinda Gates. Pour ce troisième « éloignement », le communiqué de presse évoque ses « priorités philanthropiques ». Désormais, son rapport à Microsoft se poursuivra sous le rôle de conseiller technologique, qui lui est adossé depuis 2014.

Bill Gates s’éloigne de Microsoft

Dans son communiqué de presse, Microsoft mentionne plusieurs commentaires de Satya Nadella, l’actuel PDG de l’entreprise. « Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé avec Bill et d’avoir appris de lui au fil des ans », déclarait-il, avant d’ajouter que « le conseil d’administration a profité du leadership et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera de bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services ».

Selon le PDG, Bill Gates n’abandonne en aucun cas Microsoft, avec qui le cofondateur continuera à travailler. « J’ai hâte de continuer à travailler à ses côtés pour réaliser notre mission de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de réaliser plus » indiquait-il dans le communiqué.

C’est sur LinkedIn que Bill Gates a pour sa part commenté son départ. Il y indique une volonté forte de ne pas voir en son départ du conseil, un témoignage de son éloignement de l’entreprise. Bien évidemment, cela rassura les investisseurs. « Microsoft sera toujours une partie importante du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise« , écrivait-il sur le réseau social pour professionnels.

L’un des principaux actionnaires

La présence de Bill Gates chez Microsoft se retrouve encore en bourse. Cotée depuis 1986, l’entreprise est l’une des entreprises les plus appréciées au monde, et sa capitalisation s’élève à 1,21 milliard de dollars. Selon FactSet, relayé par nos confrères de CNBC, Bill Gates détient 1,36 % des parts de l’entreprise.