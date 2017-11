[billet sponsorisé] Horizon Drive : un service innovant permettant d’acheter son véhicule en quelques clics

Horizon, concessionnaire BMW – MINI, innove en proposant à ses clients d’acheter leur nouveau véhicule en ligne. Grâce à ce nouveau service digital, plus besoin de se déplacer, tout se déroule depuis votre canapé.

Un parcours client simplifié grâce à la digitalisation

Avec le lancement d’Horizon Drive, l’achat d’un nouveau véhicule devient encore plus simple, agréable et rapide. Il suffit de se connecter sur le site www.horizondrive.fr et de choisir la voiture de ses rêves, s’en suit un rendez-vous en vidéo live avec un conseiller commercial Horizon Drive pour découvrir le futur achat. A chaque étape de la vente, les conseillers commerciaux Horizon Drive dispensent des informations ainsi que des bons conseils et proposent un parcours personnalisé jusqu’à la finalisation du projet.

60 ans d’expérience au service du client

Les clients du Groupe Horizon retrouveront dans ce nouveau service l’expertise des 140 collaborateurs et l’approche sur-mesure développée depuis plus de 60 ans et qui a fait le succès de la marque. Mikaël Pete, Directeur Général du Groupe Horizon, complète : « Grace à notre nouveau site web, nos clients peuvent effectuer le même parcours d’achat qu’en concession de manière digitale ».

La distance entre vous et la voiture de vos rêves est désormais plus courte que jamais, connectez-vous et venez sélectionner votre véhicule sur Horizon Drive

A propos du Groupe Horizon

Depuis plusieurs années, le Groupe Horizon s’est forgé une solide réputation dans le marché automobile. Distributeur et réparateur agréé BMW et MINI en Ile de France, le Groupe Horizon est devenu inco