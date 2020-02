Birds of Prey : quelle suite pour Harley Quinn dans le DCEU ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la fin du film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Si vous ne l’avez pas vu, mieux vaut donc mettre cet article dans vos favoris et y revenir plus tard !

On ne reviendra pas dans cet article de façon détaillée sur le film Birds of Prey qui est dans les cinémas depuis quelques jours. Si Margot Robbie prouve une nouvelle fois qu’elle est sans aucun doute l’actrice idéale pour ce rôle, le reste du long-métrage de DC Comics est par trop inégal et ne restera sans doute pas dans les annales. Si certaines séquences sont très (vraiment) bien réussies, le film souffre notamment de vraies longueurs et d’un humour parfois trop décalé qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. En clair, ce n’est pas un film consensuel. Mais, c’est par les possibilités qu’il ouvre pour DC Comics et Harley Quinn qu’il est intéressant.

Harley Quinn, vers un mini univers DC Comics ?

Le personnage incarné par Margot Robbie avait déjà survolé le premier Suicide Squad. Mais avec ce film qui la place comme un personnage central de Gotham City et une femme libérée du Joker, plusieurs pistes s’ouvrent pour la suite.

On sait déjà qu’elle sera dans The Suicide Squad de James Gunn en 2021. Elle devrait sans surprise y incarner un rôle central, même si on s’interroger sur la continuité narrative avec le premier film, le sien et celui-ci.

Ce film ouvre aussi clairement la possibilité d’une suite à Birds of Prey. Quand on sait que la plupart des films de DC Comics ont le droit à un deux, même si le succès reste limité, le contraire serait surprenant. Mais rien ne garantit que Harley Quinn y joue un rôle aussi important puisqu’elle fait bande à part à la fin du premier.

En revanche, il est fort probable qu’elle ait le droit à son film solo ou au moins avec Cassandra Cain, qui semble destinée à devenir son « mini-moi » (même si elle devient Batgirl dans les comics). Les fans pourraient même rêver à un petit match-up avec Bruce Wayne / Robert Pattinson.

Enfin, autre option sur la table, Sirens, avec Poison Ivy et Catwoman. Un concept qui traîne dans les airs depuis 2016 mais ne semble pas vraiment avancer. Même chose du côté d’un film avec le Joker, notamment en raison de Jared Leto qui semble plutôt privilégier Sony à l’heure actuelle.