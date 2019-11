Black Friday : Amazon casse ses prix, notre sélection pour ce soir 🔥

Pour ce premier jour de Black Friday sur Amazon, le gĂ©ant du e-commerce nous montre son plus beau visage. Ce lundi soir encore, la plateforme marchande met en avant des marques aussi connues que Microsoft, Sony, Apple ou Samsung dans la tech. Mais elle ne s’arrĂŞte surtout pas lĂ , et nous avons mis en place une liste pour vous aider Ă y voir plus clair.

Voici les liens vers le Black Friday :

Black Friday 2019 : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Lundi 25 novembre, 19h30

Pour le dĂ©but de la Black Friday Week, Amazon Ă©tait attendu au tournant – et il a rĂ©pondu prĂ©sent. Ce sont des dizaines de milliers de très bonnes affaires qui ont Ă©tĂ© mises en avant tout au long de la journĂ©e, et il en reste encore pour ce lundi soir. Cdiscount, Fnac et Darty ont vraiment surpris et rayonnĂ© et il y a aussi des opportunitĂ©s Ă saisir chez eux – avant toute rupture de stock.

OĂą avoir le top du Black Friday sur Amazon ?

Pendant le Black Friday, Amazon revoit complètement son interface pour mettre en avant un maximum de bons plans. C’est dĂ©jĂ sur la page d’accueil que vous pouvez retrouver tous les meilleurs deals pour lundi soir, ou en allant sur la section dĂ©diĂ©e accessible via le menu du haut. Pour ceux qui ont en tĂŞte un produit spĂ©cifique pour le Black Friday, il suffit d’utiliser la barre de recherche en haut sur le site Amazon pour y accĂ©der et voir si une offre spĂ©ciale est en cours.

Les deals lors du Black Friday Amazon sont mis en avant via des offres flash ponctuelles, qui sont illustrĂ©es par des petits sabliers. Depuis la page dĂ©diĂ©e Ă la Black Friday Week, Amazon recense toutes ces offres qui changent quasiment toutes les heures, et donc aussi les jours de la semaine. Cela vaut largement le coup d’y retourner de temps Ă autre pour savoir ce qui est proposĂ© de nouveau.

Pour ceux qui n’ont vraiment pas le temps pour le Black Friday, nous faisons cette sĂ©lection de bons plans Ă travers toutes les plateformes, depuis Amazon en passant par Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Vous pouvez ainsi retrouver les meilleurs plans disponibles surtout au meilleur prix, entre toutes les plateformes actives dans l’Hexagone. Cela vous Ă©viter de chercher sur chacune d’entre elles.

Au niveau des rĂ©ductions prĂ©sentĂ©es pour ce lundi soir du Black Friday, on peut y voir aussi bien de très grandes marques – avec des produits de dernière gĂ©nĂ©ration – avec des rabais jusqu’Ă 30%. C’est le cas par exemple de la tablette hybride Microsoft Surface Pro 7, un PC hybride qui a Ă©tĂ© officialisĂ© il y a quelques semaines seulement, ou encore les MacBook Pro de la marque Apple qui sont Ă prix cassĂ© ce jour.

Pour ceux qui viseraient des rĂ©ductions plutĂ´t vers les -60 Ă -70%, on reste toujours dans des marques très populaires pour ce Black Friday Amazon. Par exemple, on peut retrouver le casque sans fil Sennheiser avec une telle rĂ©duction, ou encore toute la gamme de brosses Ă dents Ă©lectriques Oral-B. Plusieurs accessoires dans l’univers de la cuisine et de l’Ă©lectromĂ©nager sont aussi disponibles moyennant une telle rĂ©duction sur les sites Cdiscount, Fnac ou encore Darty.

Pour voir les bons plans chez Amazon :

Voir toutes les offres

Amazon omniprésent à ce Black Friday

D’une certaine manière, ça n’est pas surprenant de voir Amazon en tĂŞte au Black Friday. En effet, il s’agit au dĂ©part d’un phĂ©nomène amĂ©ricain qui s’est dĂ©veloppĂ© ensuite en Europe grâce notamment aux efforts de cet excellent marchand en ligne. Depuis, la France a adoptĂ© cette opĂ©ration – et les boutiques physiques reprĂ©sentent aujourd’hui la majeure partie du chiffre d’affaires qui est assurĂ© pendant cette pĂ©riode.

Sur internet, le Black Friday est trustĂ© par Amazon qui est le plus grand marchand en ligne actif en France. Derrière lui, Cdiscount, Fnac, Boulanger et Darty sont aussi très bien placĂ©s avec des offres assez incroyables – mĂŞme ce lundi sur bon nombre de produits. Par exemple, Fnac casse les prix sur les MacBook Pro avec quasiment 25% de rĂ©duction sur certains modèles. Cdiscount est vraiment hyper-actif sur les PS4, les AirPods ou encore la console Nintendo Switch.

Pour vous aider Ă trouver tous les bons plans entre chacune de ces plateformes comme Amazon au Black Friday, nous tenons cette liste de bons plans Ă jour tout au long de la journĂ©e, y compris jusqu’Ă ce lundi soir. Si vous avez ratĂ© la première journĂ©e de cette longue Black Friday Week, il reste encore de très belles affaires Ă saisir et vous pouvez vous faire plaisir Ă vous – et Ă votre entourage.

Vous pouvez changer d’avis au Black Friday

Pendant le Black Friday Amazon, on assiste Ă un vrai contre la montre pour dĂ©crocher les meilleurs produits au prix le plus bas. Cela force Ă une certaine rapiditĂ©, et on peut parfois regretter certains achats. En France, les cyber-marchands ont l’obligation de proposer un droit de rĂ©tractation Ă leurs clients. C’est le cas par exemple chez Amazon oĂą le client peut retourner son achat sous 30 jours suivant la livraison. Pendant tout le Black Friday, Cdiscount et Fnac continuent leur politique habituelle, Ă savoir 15 jours pour les retraits.

Pour ceux qui ont un peu de temps ce lundi soir, il est recommandĂ© de passer quelques instants pour faire le tour du Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Fnac – au minimum – pour voir les meilleures affaires de la journĂ©e. Certaines d’entre elles ne seront plus demain – ni dans les jours Ă venir, c’est donc le moment opportun pour en profiter. Les offres spĂ©ciales ne concernent pas que l’Ă©lectronique puisque ces acteurs du e-commerce couvrent des thĂ©matiques aussi variĂ©es que la culture, le sport, le bricolage ou la dĂ©coration pendant ce Black Friday : Amazon est loin devant au niveau du catalogue de produits, mais Cdiscount et Fnac s’accrochent très bien.

DĂ©couvrir le Black Friday sur Amazon ici :

Voir toutes les offres