Black Friday Amazon, Cdiscount : 10 promotions à saisir, URGENCE 🔥

Cette annĂ©e, le Black Friday Amazon et Cdiscount a dĂ©marrĂ© un peu plus tĂ´t que la normale, et les rĂ©ductions que l’on observe sont bien plus gĂ©nĂ©reuses. Au final, le client est le grand gagnant puisqu’il peut profiter de remises extrĂŞmes sur des marques comme Apple, Microsoft, Sony ou la corĂ©enne Samsung. Pour vous aider Ă vous y retrouver au Black Friday entre Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et autres, nous avons rĂ©alisĂ© une liste de bons plans.

Marchands participants au Black Friday 2019 :

A l’occasion du Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres cyber-marchands ont sorti les moyens pour rincer la France entière. Ce sont des dizaines de milliers de promos que l’on peut voir depuis lundi matin sur toutes les plateformes e-commerce. Très vite, on se sent un peu envahi de bons plans, et il est difficile de trouver ceux que l’on veut vraiment. Pour vous accompagner, notre sĂ©lection est mise Ă jour en direct et vous propose les meilleures offres entre les diffĂ©rents sites.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Lundi 25 novembre, 13h39

La Black Friday Week sur Amazon débute

Au fil des annĂ©es, le Black Friday Amazon et Cdiscount prend de l’ampleur partout oĂą ils sont prĂ©sents. C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les marques qui en ont fait leur Ă©vĂ©nement commercial phare de l’annĂ©e. En France, Amazon rivalise face Ă des Fnac, Darty, Cdiscount ou Boulanger qui sont hyper attractifs cette annĂ©e sur les plus grandes marques. Le gĂ©ant du e-commerce amĂ©ricain a peut-ĂŞtre du souci Ă se faire dans les annĂ©es Ă venir, mais sa domination reste encore assez incontestĂ©e.

Si le Black Friday connait une telle popularitĂ© dans l’Hexagone, c’est parce que l’opĂ©ration se situe Ă quelques semaines de NoĂ«l. Que ce soit pour faire des cadeaux Ă son entourage ou des petits plaisirs Ă soi-mĂŞme, le site marchand Amazon profite du Black Friday pour offrir des remises sur toutes les catĂ©gories de produits : Ă©lectronique, beautĂ©, bricolage, culture ou encore mode. Au total, ce sont plus d’un million de bons plans qui sont affichĂ©s au Black Friday sur sa plateforme web.

D’un marchand Ă l’autre, le catalogue de produit peut se ressembler – mais les prix ne sont pas forcĂ©ment les mĂŞmes pendant le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac. C’est pourquoi nous avons fait cette liste de bonnes affaires qui vous indique le meilleur prix sur une sĂ©lection de produits populaires, et ce, en temps rĂ©el. Dès lors qu’une rupture de stock intervient malheureusement, nous cherchons alors une nouvelle alternative moins chère ailleurs.

Pendant ce Black Friday, Amazon et Cdiscount n’hĂ©sitent pas Ă faire des rĂ©ductions mĂŞme jusqu’Ă -70% sur bon nombre d’articles. Pour ne pas rater les meilleurs plans pour ce lundi, nous vous avons fait cette liste qui recense les plus belles marques du moment. Ce matin, les ordinateurs MacBook Pro, la nouvelle Surface Pro 7 et les consoles PS4 et Xbox One ont Ă©tĂ© les plus en vogue. Si ces dernières ont vu leur prix chuter de 50%, les MacBook et Surface se contentent de 25% de remise – ce qui est dĂ©jĂ exceptionnel pour des produits qui sont sortis il y a quelques mois.

Pour accéder aux offres de Black Friday Amazon :

Voir toutes les offres

Amazon et Cdiscount dominent Black Friday

Lors du Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac se distinguent pour leur remises un peu particulières : ce sont des ventes flash qui ont lieu de manière très ponctuelle et qui ne durent que quelques heures. Elles sont matĂ©rialisĂ©es par un double sablier qui indique Ă la fois le stock disponible et le temps jusqu’Ă l’expiration de l’offre. C’est un bon moyen de faire revenir rĂ©gulièrement leurs clients curieux lors de la Black Friday Week.

Depuis ce lundi matin, c’est une succession de ventes flash attractives que l’on a pu voir Ă travers toutes les plateformes. Les produits les plus rĂ©cents des plus grandes marques sont mis en avant avec des remises surprenantes et gĂ©nĂ©reuses. En dehors des produits clĂ©s au Black Friday, il y a aussi des rĂ©ductions jusqu’Ă -70% sur certaines bonnes rĂ©fĂ©rences qu’il ne faut surtout pas rater chez Amazon et Cdiscount.

Évidemment, lors du Black Friday, Amazon et consorts incitent le client Ă se dĂ©pĂŞcher un maximum pour acheter car les stocks ne sont pas illimitĂ©s. Pour ceux qui regretteraient toutefois leur achat a posteriori, il est toujours possible de retourner son colis sous une certaine pĂ©riode pour obtenir un remboursement intĂ©gral – sous condition que le produit soit neuf. Chez Amazon par exemple, cette pĂ©riode de rĂ©tractation s’Ă©tale sur 30 jours contre 15 jours pour Cdiscount, Darty et Fnac.

OĂą trouver les meilleures offres ce lundi ?

Il est vraiment difficile de s’en sortir parmi toutes les offres du Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac. Pour vous faciliter le travail, nous avons donc dĂ©cidĂ© de mettre en place cette sĂ©lection de produits des plus grandes marques dans le monde (et aussi des meilleurs deals) qui vous permettra d’avoir un très bon aperçu de ce qui se fait en temps rĂ©el.

Si vous avez un peu plus de temps Ă consacrer au Black Friday, nous vous conseillons d’aller sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger pour voir toutes les offres en cours sur les diffĂ©rentes thĂ©matiques. Dans notre liste plus haut, nous mettons en avant principalement les bons plans dans le secteur de l’Ă©lectronique et l’informatique. Cela n’empĂŞche pas les Amazon et consorts de profiter du Black Friday pour faire des remises sur toutes les catĂ©gories. Ce sont des millions de bons plans qui sont disponibles, Ă vous de faire le tri selon vos besoins.

Au delĂ du fait qu’il faille trouver les produits en promotion au Black Friday sur Amazon, il faut Ă©galement rĂ©ussir Ă attraper les deals avant qu’ils n’expirent. Une bonne partie se termine dĂ©jĂ ce soir officiellement – sans compter les ruptures de stock qui peuvent arriver Ă tout moment. Ce lundi matin, on a vu dĂ©jĂ quelques ruptures sur les tablettes Microsoft Surface Pro 7, les ordinateurs portables MacBook Pro ou encore les Apple Watch. Il faut donc faire très vite pour ne rien rater du Black Friday !

Pour conclure, le lien vers les deals d’Amazon :

Voir toutes les offres