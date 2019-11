Black Friday : Fitbit Charge 3, Versa et Aria 2 sont en promo flash 🔥

À chaque édition du Black Friday, Fitbit et ses produits profitent de promotions intéressantes. Cette année, Amazon continue avec de belles réductions pouvant aller jusqu’à -30%, dont le Fitbit Charge 3, la montre connectée Versa ainsi que la balance Aria 2. Attention tout de même, les stocks sont très limités et les bons plans risquent de disparaître très vite.

Le Black Friday est donc l’occasion de trouver le produit Fitbit qui vous fait plaisir directement sur Amazon. Vous pourrez trouver le Fitbit Charge 3 à 99,90 euros, la Versa a 149,90 euros ainsi que la balance Aria 2 à 100,90 euros. Tous ces produits font partie des incontournables imaginés par la marque qui se place parmi les leaders du quantified self dans le monde.

Black Friday : le Fitbit Charge 3 en détail

Pour ce Black Friday, vous pourrez trouver le bracelet connecté Fitbit Charge 3 à -30% de son prix habituel, une belle promotion pour cette édition 2019. Accessible même sans cette promotion, il passe sous la barre des 100 euros, ce qui le rend très intéressant à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Vous pourrez donc vous faire plaisir ou anticiper sur vos cadeaux en le choisissant pour un proche qui souhaite avoir un suivi de son activité physique.

Avec le Fitbit Charge 3 en promo au Black Friday, vous pouvez effectivement suivre le nombre de pas, la distance parcourue ainsi que le nombre de minutes et d’heures durant lesquelles vous avez été actif. Le nombre de calories apparaît également sur ce tracker signé Fitbit. Chaque jour et chaque semaine, vous avez accès à un bilan de vos activités physiques. Mais ce n’est pas tout car ce tracker vous offre aussi la possibilité de suivre votre sommeil ainsi que 15 sports au choix. Axé sur la santé et l’activité physique, le Fitbit Charge 3 peut vous envoyer des notifications pour vous rappeler de bouger tout au long de la journée.

Le Black Friday est donc l’occasion de choisir le Fitbit Charge 3, qui revendique une autonomie de 7 jours pour une étanchéité allant jusqu’à 50 mètres de profondeur. En comparaison, la majorité des bracelets connectés concurrents ne disposent que d’une journée d’autonomie.

Fitbit à l’honneur au Black Friday

Outre le Charge 3, dernier modèle de la marque et digne successeur du Fitbit Charge 3, le Black Friday sera l’occasion de retrouver d’autres produits de la marque en promotion. C’est par exemple le cas de la Versa, montre connectée de la marque américaine. Sur Amazon, la montre connectée profite d’une réduction de prix de -25%, ce qui veut aussi dire que les stocks s’écouleront très vite.

Comme le Charge 3, la Versa de Fitbit profite d’une belle réduction pour le Black Friday. Sans entrer dans les détails techniques, la montre connectée se dote d’une autonomie de plus de quatre jours, d’un suivi d’activité et du sommeil, mais aussi de la fréquence cardiaque. L’appareil offre aussi la possibilité de stocker plus de 300 morceaux musicaux. Il s’agit là d’une des montres très populaires de Fitbit, c’est donc avec plaisir que nous la retrouvons en promotion pour le Black Friday.

Quant au modèle Aria 2, il s’agit de la dernière balance connectée de Fitbit en promo au Black Friday. Habituellement vendue à 129,95 euros, elle profite d’une promotion de -20%. Difficile d’en attendre plus de la part du marchand Amazon, car le produit est le dernier de la gamme de Fitbit. En plus du poids, cette balance vous donne accès à des données comme l’IMC, le pourcentage de masse grasse ainsi que la masse maigre. Comme le Charge 3 et la Versa, elle est compatible avec une application disponible sur iOS et Android.

Lors de cette édition du Black Friday, Fitbit propose donc de belles réductions sur ces produits, sachant que la garantie produit est la même que si vous achetiez directement auprès de la marque. Vous bénéficiez donc de deux ans de garantie même si vous choisissez un de ces produits sur Amazon ou Cdiscount. Il faut aussi savoir que vous avez droit à une deuxième chance grâce au délai de rétractation dont disposent les marchands. Chez Amazon, vous pouvez renvoyer votre produit Fitbit jusqu’à 30 jours après l’achat pour vous faire rembourser et ce même lors du Black Friday. Avec Cdiscount, Darty et Fnac, ce même délai est de 15 jours, une durée suffisante pour se rendre compte que le Charge 3, la Versa ou la Aria 2 ne vous convient finalement pas.

Voici toutes les offres en vigueur lors de la Black Friday Week Amazon :

Voir toutes les offres