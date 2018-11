🔥 Black Friday Amazon : 9 promos à ne pas rater mercredi

Cette annĂ©e, le Black Friday sur Amazon est encore plus impressionnant que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Depuis lundi, on y retrouve des milliers de promotions en temps rĂ©el, Ă tel point qu’on a du mal Ă savoir oĂą donner de la tĂŞte. MĂŞme constat chez les marchands français Fnac, Darty, Cdiscount ou Boulanger. Pour avoir une bonne idĂ©e des rĂ©ductions pour Black Friday, vous trouverez ci-dessous un guide complet pour connaĂ®tre les meilleurs plans du jour, en ce mercredi.

OĂą obtenir les promos du Black Friday ?

Cette page de bons plans pour le Black Friday sur Amazon et consorts a vocation Ă Ă©voluer tout au long de la journĂ©e. N’hĂ©sitez donc pas Ă revenir souvent pour voir les promotions en cours, celles qui ont expirĂ©es, et celles qui sont Ă venir. Vous aurez ainsi un bel aperçu de ce qui se fait actuellement pour le Black Friday en France.

Avant de rentrer dans le dĂ©tail des produits en promotion, voici dans un premier temps les liens d’accès Ă toutes les sections dĂ©diĂ©es au Black Friday sur chacun des sites marchands français, et Amazon. C’est depuis ces pages que vous pourrez voir toutes les promotions et ventes flash en cours, avec le risque de s’y perdre un peu. Lundi de Black Friday chez Amazon, on a vu plus de 70 000 rĂ©fĂ©rences en rĂ©ductions. Mardi, c’Ă©tait encore plus. Aujourd’hui, on a dĂ©passĂ© la centaine de milliers. Il faut savoir les classer.

Quelles promotions Black Friday pour mercredi ?

Si vous avez visitĂ© les sites marchands ci-dessus, vous aurez vite constatĂ© qu’il y a des dizaines de milliers d’offres, et qu’il n’est donc pas facile de s’en sortir comme ça lors d’un Ă©vĂ©nement commercial comme le Black Friday. C’est pour ça que nous vous avons fait une sĂ©lection des meilleures promotions en cours chez tous les marchands, sur les produits les plus populaires du moment. Vous trouverez ici la liste des promotions de Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger.

La liste des bonnes rĂ©ductions pour ce mercredi du Black Friday a vocation Ă Ă©voluer selon les ventes flash et les stocks de chacun des produits. C’est pourquoi elle est updatĂ©e en temps rĂ©el pour vous permettre de voir uniquement les meilleurs plans du marchĂ©. Alors que le Black Friday est parfaitement lancĂ©, cette journĂ©e de mercredi 21 novembre 2018 a dĂ©marrĂ© sur les chapeaux de roue. Elle annonce de très belles remises que l’on ne verra peut-ĂŞtre mĂŞme pas dans les jours Ă venir.

Lundi, le Black Friday Amazon France annonçait quelques dizaines de milliers de rĂ©fĂ©rences en rĂ©duction. Mardi, c’Ă©tait bien plus. Aujourd’hui, on retrouve de nouvelles promotions bien plus qualitatives, avec des produits haut de gamme Ă prix rĂ©duits. C’est par exemple le cas de la Microsoft Surface Pro, du Macbook Air d’Apple, de la TV 65″ en 4K Samsung ou encore des aspirateurs Dyson. Ces produits qui sont gĂ©nĂ©ralement très peu (voire pas du tout) en promotion font leur apparition pour ce Black Friday 2018. Et ce n’est pas forcĂ©ment sur Amazon : Fnac se positionne très bien sur les ordinateurs et produits Apple, et Boulanger sur tout ce qui concerne l’Ă©lectromĂ©nager.

Amazon mène le bal au Black Friday

Le Black Friday est initialement un phĂ©nomène qui est apparu aux Etats-Unis, et il s’est progressivement Ă©tendu Ă l’Europe. Amazon, qui est amĂ©ricain, a Ă©tĂ© le premier Ă miser sur cet Ă©vĂ©nement pour commercialiser des produits. Dans la foulĂ©e, les marchands français tels que Fnac, Cdiscount, Boulanger ou encore Darty s’y sont mis et leur rĂ©ponse Ă Amazon pour Black Friday a Ă©tĂ© sĂ©rieuse et constructive.

Il n’en reste pas moins que pour Black Friday Amazon reste le leader incontestĂ© de l’Ă©vĂ©nement. L’annĂ©e passĂ©e, il s’Ă©tait fĂ©licitĂ© d’avoir expĂ©diĂ© 2 millions de colis pendant la journĂ©e du vendredi. Cette mĂŞme journĂ©e, il a vendu en moyenne 1400 produits par minute. Sur le total de l’Ă©vĂ©nement, il avait offert pas moins de 800 000 produits en rĂ©duction. Sans surprise, Amazon France est encore un gros acteur cette annĂ©e, et il devrait logiquement dĂ©passer le cap du million de rĂ©fĂ©rences en promotions.

Ce Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount et Boulanger apporte son lot de surprises, et c’est vraiment le moment d’en profiter. Les remises sur les produits les plus populaires montent jusqu’Ă -50%, parfois mĂŞme plus. Cette annĂ©e, les experts estiment que cette opĂ©ration devrait gĂ©nĂ©rer 5,7 milliards d’euros de revenus en France, dont 1,4 milliard gĂ©nĂ©rĂ©s en ligne selon la FĂ©dĂ©ration des marchands en ligne (FEVAD).

Ces chiffres pour le Black Friday sur Amazon et tous les autres restent cependant loin des performances enregistrĂ©es par un Ă©vĂ©nement assez similaire en Asie, le Singles Day. BaptisĂ© la « journĂ©e des cĂ©libataires » en rĂ©fĂ©rence Ă sa date symbolique (le 11 novembre – une date composĂ©e que du chiffre 1), il a permis de gĂ©nĂ©rer 30,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour Alibaba seulement. Si la taille est fondamentalement diffĂ©rente, les marchands en ligne français essaient de s’inspirer de cet Ă©vĂ©nement pour leur Black Friday Ă eux.

Fnac et Boulanger visent le haut de gamme

Parmi les meilleures promotions et meilleures ventes sur internet, on retrouve tous les produits high-tech. Cela passe Ă©videmment par les consoles de jeux telles que les PS4, Xbox ou Switch (qui appartiennent aux Top des ventes officialisĂ©es par Amazon après le Black Friday de l’an dernier), mais aussi les TV, les ordinateurs, les smartphones ou encore les tablettes. A cela, on peut Ă©galement profiter de remises sur du matĂ©riel audio, des assistants vocaux ou encore de multiples objets connectĂ©s et de l’Ă©lectromĂ©nager.

Mais le Black Friday sur Amazon ne se limite pas qu’Ă la technologie. En effet, le gĂ©ant du e-commerce offre tous types de produits sur son site, dans des catĂ©gories très diverses. Et toutes ces dernières sont aussi en promotion. C’est pour cette raison que le marchand peut se fĂ©liciter d’avoir un plus grand nombre de rĂ©fĂ©rences en promotion par rapport Ă ses concurrents Cdiscount, Fnac ou Boulanger. Ces derniers sont plus concentrĂ©s sur la high-tech, et leurs promotions sont parfois un peu plus intĂ©ressantes.

Vous pouvez voir les remises Amazon ici :

Voir toutes les promotions