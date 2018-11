Black Friday Amazon : voici 6 promotions qui vous feront craquer 🔥

Le Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Darty et Fnac est loin d’ĂŞtre Ă la fin : tous ces marchands ont dĂ©cidĂ© de maintenir leur vague de promotions Ă travers tout le week-end – samedi et dimanche y compris. On retrouve donc encore maintenant des milliers de promotions sur toutes les plateformes e-commerce français, et qui concernent les plus grandes marques du moment : Apple, Xiaomi, Bose, Philips, Dyson, Microsoft ou encore Sony. Ci-dessous, le Top des promotions et ventes flash en temps rĂ©el.

Avant d’aller dans le dĂ©tail, voici les sections dĂ©diĂ©es au Black Friday sur chaque site :

Quelles remises au Black Friday de samedi ?

Si vous avez regardĂ© les sections dĂ©diĂ©es aux promotions du Black Friday sur Amazon, Fnac et Cdiscount mais que vous avez Ă©tĂ© dĂ©couragĂ© tellement il y en a sur chacun de ces sites marchands, nous avons prĂ©parĂ© une liste des meilleures rĂ©ductions du moment. Elles concernent uniquement des articles dans l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager. Attention, la plupart des meilleurs plans sont des ventes flash qui ont une limite de temps et de stock. DĂ©pĂŞchez-vous pour en profiter.

Gaming :

Ordinateurs et tablettes :

Electroménager :

Smartphones :

Matériel audio :

Toutes les promotions du Black Friday sur Amazon sont ici :

> Dernier update réalisé le 24 novembre à 17h28

Cdiscount, Fnac et Amazon au taquet sur les promotions

Comme vous pouvez le voir dans les rĂ©ductions Black Friday pour ce samedi prĂ©sentĂ©es ci-dessus, le gĂ©ant Amazon est aux cĂ´tĂ©s des spĂ©cialistes de la distribution de produits Ă©lectroniques en France comme Fnac, Darty et Cdiscount pour offrir des milliers de rĂ©ductions. Amazon a promis que Black Friday serait gigantesque, et il confirme encore aujourd’hui sa domination. Au total, le marchand devrait offrir plus d’un million de rĂ©fĂ©rences en rĂ©duction pendant cet Ă©vĂ©nement.

Le point très positif cette annĂ©e sur les promotions de Black Friday, c’est qu’elles concernent aussi particulièrement les produits de grandes marques. Ce n’est donc pas seulement les produits sans marque qui sont en rĂ©duction. On a pu dĂ©couvrir dans les derniers jours les plus prestigieuses faire des remises sur leurs produits : Apple a fait des promotions au Black Friday sur son iPhone et sur ses MacBook via Amazon et la Fnac (toujours disponibles), Sony offre toujours un rabais sur sa console PS4, de mĂŞme pour Microsoft qui offre une remise Black Friday sur sa Xbox One et sur sa tablette Surface Pro.

Si Amazon truste une très grande majorité des promotions sur Black Friday, Fnac, Cdiscount et Darty ont cependant du répondant sur des produits un peu plus premium. Ils sont évidemment sur les consoles de jeux vidéos (y compris la Nintendo Switch à la Fnac), qui sont parmi les meilleures ventes du Black Friday chaque année, mais aussi des aspirateurs comme ceux de chez Dyson ou les téléviseurs de chez Samsung et LG.

Nos 3 références coup de coeur

Parmi ces milliers d’offres, il y a en a 3 qui nous ont particulièrement tapĂ© dans l’oeil. Il ne s’agit que d’un point de vue subjectif de la rĂ©daction, et libre Ă chacun de choisir les produits qu’il prĂ©fère. La liste ci-dessus des bons plans Black Friday sur Cdiscount, Fnac et Amazon est suffisamment explicite pour mentionner toutes les bonnes affaires en cours, vente flash ou non.

Le premier bon plan que nous avons sĂ©lectionnĂ© concerne l’aspirateur Dyson V7 Fluffy. Avec près de 30 minutes d’autonomie et une efficacitĂ© que personne ne peut contester, cet aspirateur sans fil est capable de nettoyer tous types de surface. Pour le Black Friday, on le trouve sur Amazon avec une remise de 30% Ă un prix de 299€ au lieu de 429€. Quand on sait que la marque fait très peu de promotions, c’est une chance unique Ă saisir. Le casque audio Bose QuietComfort 35 II est l’un des meilleurs casques de sa gĂ©nĂ©ration. Le son est d’une qualitĂ© exceptionnelle, le système anti-bruit est très efficace, et il peut ĂŞtre contrĂ´lĂ© par l’assistant vocal Alexa. Bref, un excellent compris – encore plus convaincant avec sa promotion pour Black Friday sur Amazon : -30% avec un prix qui passe de 379€ Ă 280€. La dernière promotion ultra compĂ©titive de ce Black Friday vient de chez Fnac, et elle connait un succès retentissant : c’est l’ordinateur ultra lĂ©ger Apple, le MacBook Air, qui est en promotion de 23% Ă un prix de 849€ au lieu de 1 099€. Si vous vouliez changer d’ordinateur, c’est le moment ou jamais d’en profiter. Le stock est limitĂ©, il sera probablement parti dans les heures qui viennent.

Au fil de la journĂ©e, et selon les disponibilitĂ©s des produits que nous avons mentionnĂ© dans nos offres de prĂ©fĂ©rences pour ce Black Friday, nous mettront aussi Ă jour cette liste. N’hĂ©sitez pas Ă consulter la grille des meilleures promotions au dessus pour voir les offres chez Amazon, Fnac et Cdiscount au Black Friday de cette annĂ©e.

Le Black Friday, pas uniquement réservé à Amazon ?

Si Amazon est aujourd’hui omniprĂ©sent sur le Black Friday, et ce, depuis le dĂ©but de la semaine, c’est parce que le marchand a les mĂŞmes origines que l’Ă©vĂ©nement en lui mĂŞme. En effet, cette tradition qui s’est progressivement intĂ©grĂ©e dans la culture française est originaire des Etats-Unis (d’oĂą l’anglicisme), et il faut aussi reconnaitre que c’est Amazon qui a largement contribuĂ© Ă le ramener en France.

Mais depuis ce temps, le Black Friday s’est largement dĂ©mocratisĂ© et il pèse bien plus dans les boutiques physiques que sur internet. On estime Ă 80% le chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ© par l’opĂ©ration dans les boutiques traditionnelles, et seulement 20% des revenus sont tirĂ©s sur internet. Il n’empĂŞche que les meilleurs deals sur l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager se trouvent sur internet, grâce Ă des ventes flash comme celles disponibles ci-dessus. Il faut rester très vigilant car elles partent très vite, et il se peut donc que l’on se trouve face Ă des situations de rupture de stocks. Si vous voyez une promo qui vous plait lors du Black Friday, il faut saisir sa chance et valider la commande au plus vite. Tant que ça n’est pas payĂ©, il y a un risque que le produit puisse arriver en rupture de stock avant.