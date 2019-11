L’iPhone XR à 569€ au lieu de 709€ pour Black Friday, c’est bientôt fini !

Le Black Friday a trouvé son offre star cette année : l’iPhone XR à 569€ au lieu de 709€. L’opération ne cesse de prendre de l’ampleur et de devenir de plus en plus impressionnante chaque année, ce qui veut aussi dire que cette promotion ne sera pas disponible pendant longtemps. Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un iPhone XR, n’hésitez pas à sauter sur l’occasion, c’est le moment ou jamais !

iPhone XR 64 Go en noir à 569€ au lieu de 709€

Pour voir la remise sur cet iPhone XR :

Profiter de l’offre

L’iPhone XR d’Apple est le smartphone le plus accessible de toute la gamme de la marque à la pomme, que ce soit avec ou sans cette belle promotion. Avec cette réduction, le XR devient encore plus intéressant, et les ventes au Black Friday sont au rendez-vous. Il est le seul modèle de 2018 à être encore commercialisé par Apple. Néanmoins, vous ne trouverez pas cette promotion sur le site officiel de la marque, car elle n’en fait jamais elle-même peu importe la période de l’année. C’est aussi une raison de plus pour profiter du Black Friday 2019 en choisissant cet iPhone XR qui dispose d’une excellent rapport qualité-prix.

L’iPhone XR en promotion, mais…

Si l’iPhone XR d’Apple est un des incontournables de ce Black Friday 2019, cela signifie aussi que les stocks vont être écoulés d’un moment à l’autre. Sachant que la marque à la pomme ne propose pas de réductions sur son store, les marchands disposent de stocks très limités. Cette réduction en fait aussi l’iPhone le moins cher du marché tournant sous la puce A12. À tout moment, l’offre flash peut expirer, que ce soit à cause du manque de stock ou de temps.

Quant aux caractéristiques de l’iPhone XR, rappelons que ce modèle se dote d’un écran LDC de 6,1 pouces et d’une puce A12 Bionic dont les mérites vantés par Apple sont aujourd’hui reconnus par tous. Le smartphone embarque un capteur avant et un capteur arrière capable d’un bel effet bokeh géré par l’intelligence artificielle intégrée à l’appareil photo. Certifié IP67, le smartphone de la marque à la pomme résiste à la poussière et à l’eau, ce qui lui garantie une belle résistance dans la durée.

Le design de l’iPhone XR s’inscrit dans la lignée logique des smartphones dévoilés par la marque ces dernières années. Le téléphone se veut donc sobre, élégant et minimaliste. Sur le devant, vous trouverez une encoche qui intègre la technologie Face ID, un dispositif signé Apple qui permet de déverrouiller le smartphone à l’aide de la reconnaissance faciale. Comme son cousin l’iPhone XS et ses successeurs, il n’embarque plus Touch ID, ce qui permet d’obtenir un écran plus grand. Ce design simple et ses fonctionnalités font de l’iPhone XR un incontournable de la gamme Apple et de ce Black Friday 2019. Il représente d’ailleurs l’un des meilleurs deals de cette édition annuelle, toutes catégories confondues.

Ce Black Friday n’est pas le premier d’Apple, mais il a fallu du temps à la marque pour qu’elle adhère à cette opération qui se déroule chaque mois de novembre. Aujourd’hui, elle propose donc ses produits à plus petits prix chez plusieurs marchands en ligne comme Amazon. En plus des iPhone, les MacBook Pro et les iPad Pro sont également en promotion lors de ce Black Friday, sachant que certains produits profitent parfois de réduction allant jusqu’à -17%.

iPhone XR, un deal incontournable au Black Friday

Apple ne communique plus précisément sur ses chiffres depuis plusieurs mois déjà, mais on sait que l’iPhone XR fait partie des téléphones de la marque les plus vendus. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi la société américaine continue de le commercialiser sur son site officiel, contrairement aux autres modèles sortis cette même année. Sachant que l’iPhone XR est très apprécié, c’est une vraie surprise de le retrouver en promotion pour ce Black Friday.

Le Black Friday ne cesse de grandir aux États-Unis, son pays d’origine, mais il se fait également une place de choix en Europe et en France. C’est d’ailleurs ce succès qui a certainement motivé Apple à s’intégrer à cet événement. Les marchands en ligne comme Amazon propose de belles réductions chaque année sur des appareils comme ceux de la marque à la pomme.

L’iPhone XR propose des mêmes garanties que d’habitude, que vous l’achetiez durant le Black Friday ou non. Celles-ci comprennent donc une assurance similaire à celle qu’Apple vous propose quand vous achetez un téléphone dans un de ses magasins. La garantie est de deux ans. D’autre part, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 30 jours chez Amazon, période durant laquelle vous pouvez renvoyer un produit pour être remboursé. Chez Cdiscount, Darty et Fnac, ce délai est de 15 jours.

Voici le bon plan sur l’iPhone XR :

Profiter de l’offre