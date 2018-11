🔥 Black Friday : enceinte et casque Bose avec remise jusqu’à -55%

Les produits audio Bose connaissent un fort succès pendant l’opĂ©ration Black Friday. Cette annĂ©e encore, les marchands font des promotions sur les enceintes et les casques audio du fabricant amĂ©ricain. Toutes les rĂ©fĂ©rences sont en promotion avec des remises qui vont de 15% Ă plus de 50% en ce moment – alors qu’il ne s’agit que du deuxième jour de la Black Friday Week.

Ci-dessous, les offres en cours sur les produits Bose :

* toutes les offres sont soumises Ă une limite de stocks

Amazon généreux sur la gamme Bose

Comme vous pouvez le voir dans la liste des offres en cours ci-dessus, le marchand Amazon est particulièrement compĂ©titif sur les promotions Black Friday pour les enceintes et casques Bose. Son casque Bose QuietComfort 25 est d’ailleurs la « meilleure vente » de la catĂ©gorie audio chez l’e-commerçant, ce qui veut en dire long sur la popularitĂ© du produit.

Pour rappel, Amazon est le leader en France sur le e-commerce, et il se fĂ©licitait d’avoir Ă©coulĂ© plus de 2 millions de commandes sur la seule journĂ©e du vendredi Black Friday en 2017. En 2018, le gĂ©ant veut aller beaucoup plus loin, et les promotions drastiques ont commencĂ© hier, avec plus de 70 000 produits en rĂ©duction sur la première journĂ©e. Pour cette deuxième journĂ©e de Black Friday, les produits Bose sont Ă l’honneur, et ce serait dommage de s’en priver !

Au niveau des fonctionnalitĂ©s, le QuietComfort 35 II (QC 35 II) reste le top au niveau de la qualitĂ©, et il intègre notamment l’assistant vocal Alexa – pour un contrĂ´le par la voix. Quant aux enceintes SoundTouch 10 et 30, elles s’avèrent idĂ©ales pour ceux qui aiment un son de qualitĂ© dans leur logement, tout en bĂ©nĂ©ficiant de produits audio faciles Ă contrĂ´ler.

Encore une fois, Amazon montre qu’il rĂ©pond prĂ©sent pour ce Black Friday avec des remises sur des produits aussi populaires que les enceintes et casques Bose. Si ces derniers ne font jamais partie du Top des meilleures ventes du marchand amĂ©ricain, c’est parce que les remises sont très limitĂ©es et que le stock disponible n’est pas très important. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher d’en profiter et ne pas laisser passer l’opportunitĂ© de pouvoir obtenir ces produits en rĂ©duction.

Pour voir toutes les promotions Black Friday sur Amazon, c’est ici :

Â

Fnac baisse les prix de toute la gamme pour Black Friday

Pendant que Amazon fait des promotions pour ce Black Friday jusqu’Ă -55% sur les produits audio de la gamme, Fnac a dĂ©cidĂ© pour le moment d’offrir une remise standardisĂ©e sur tous les produits Bose de l’ordre de 15%.

Cela inclut aussi bien les produits classiques que l’on retrouve sur Amazon que des produits plus techniques comme le système home-cinĂ©ma Bose Lifestyle 650 qui passe de 4499€ Ă 3816€, ou encore la barre de son SoundBar 700 qui passe de 899€ Ă 764€. Ce type de produits sont rarement en promotion, et cela vaut le coup d’en profiter chez Fnac. A noter que le marchand français propose aussi 15% de remise sur la très populaire enceinte Bluetooth portable SoundLink Mini II qui tombe Ă 161€ seulement avec 3 mois Ă Deezer offerts.

Au delĂ des produits Bose en promotion pour Black Friday, Fnac se positionne très bien cette annĂ©e avec des rĂ©ductions considĂ©rables sur des milliers de produits dans la high-tech. Comme chez Amazon, le marchand organise des ventes flash qui n’ont lieu que pendant quelques heures : il est donc conseillĂ© de revenir rĂ©gulièrement pour voir toutes les promotions en cours. Voici le lien pour accĂ©der Ă la page dĂ©diĂ©e aux remises de la Fnac :

Â