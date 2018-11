Black Friday : un bundle PS4 500 Go avec Spiderman à 249€ 🔥

La Sony PS4 est la console de jeux la plus populaire du monde, et elle est en promotion pour la Black Friday Week. Pendant quelques heures, on la retrouve en promotion chez Amazon qui a décidé de commencer les remises dès lundi à minuit. En l’occurrence, un bundle qui inclut la PS4 500 Go ainsi que le jeu Spiderman est disponible pour 249€. A titre de comparaison, la console de 500 Go hors promotion est vendue à 299€.

Voir la promotion

A noter que 2 autres promotions sur la PS4 sont disponibles sur Amazon :

Ces ventes sont limitées dans le temps et par le stock disponible. Si vous vouliez vous acheter une console de jeux, c’est le moment d’en profiter.

La Sony PS4, dans le top des meilleures ventes au Black Friday

La Sony PS4 est très clairement dans le Top 15 des meilleures ventes sur Amazon France, et c’est le marchand qui l’a officialisé après la précédente édition du Black Friday. Les accessoires et les jeux de la célèbre console sont également dans les produits les plus populaires du marchand chaque année.

Amazon reste le marchand de référence pour cette Black Friday Week, et il compte bien fait mieux que l’année passée. Il avait proposé à l’époque 800 000 produits en promotion, et il avait ensuite annoncé avoir écoulé 2 millions de colis sur la journée du Black Friday. En commençant les réductions beaucoup plus tôt cette année, il pourrait bien atteindre un nouveau record. L’année passée, le géant du e-commerce avait annoncé avoir vendu 1400 articles par minute.

Si Amazon est évidemment un mastodonte du commerce en ligne, ses concurrents sont généralement aussi très compétitifs sur les consoles de jeux comme la PS4 pour le Black Friday. En l’occurrence, Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger séduisent aussi généralement les joueurs avec des bundles qui permettent d’économiser entre 20 et 30% sur les consoles avec des jeux et des accessoires.

Pour la Sony PS4, le Black Friday offrir des promotions sur la console, les jeux, les manettes, l’abonnement annuel au PlayStation Plus ainsi que le casque de réalité virtuelle – le PlayStation VR. Vous trouverez cela tout au long de la Black Friday Week ainsi que jusqu’au Cyber Monday. Si vous vouliez vous faire plaisir, ou si vous vouliez faire un cadeau de Noël dans la thématique, c’est le moment d’en profiter. Il faut également faire attention aux stocks disponibles sur chacune des promotions, ils s’écoulent parfois très rapidement.

Ci-dessous, l’offre sur la PS4 et le jeu Spiderman chez Amazon :

Voir la promotion

82 millions de consoles de jeux vendues dans le monde

Dans un communiqué de la maison mère, on apprend que la console de jeux a déjà été écoulée à plus de 82 millions d’exemplaires depuis sa sortie, et le géant japonais espère atteindre les 96 millions d’unités vendues à la fin de cette année fiscale. Il devrait donc logiquement dépasser les 100 millions d’unités dans l’année qui vient.

Avec cette performance, la PlayStation 4 s’installe comme l’une des meilleures ventes parmi les consoles de jeux. Pour l’heure, elle reste donc 157 millions d’unités vendues de la PS4. En revanche, la PS4 s’était écoulée à 86,9 millions d’exemplaires. Il n’en reste que la Sony PS4 est loin devant ses deux rivales du moment que sont la Xbox One et la Nintendo Switch.

La PlayStation 4 connait toujours un vif succès

En l’occurrence, même si elles seront en promotion pour Black Friday, la Xbox One et la Nintendo Switch ne dépasseront jamais les records de la PS4 dans un court terme. La console de jeux de Microsoft s’est vendue à 40 millions d’exemplaires, pendant que la Switch s’est vendue à 20 millions d’exemplaires en un peu plus d’une année. Bref, la Sony PS4 a encore une belle marge d’avance, et cette promotion pour Black Friday ne va que lui aider à renforcer sa position.

Aujourd’hui, c’est la PS4 500 Go qui est en promotion à 249€ avec le jeu Spiderman. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette opération directement sur le site officiel du marchand Amazon :

Voir la promotion