Black Friday drone : DJI Mavic Air, Zoom, Spark en promo jusqu’à -35% 🔴

Le Black Friday vient d’introduire les promotions sur la gamme de drones DJI tels que le Mavic Air et le Mavic 2. La sociĂ©tĂ© Ă l’origine de tous ces appareils volants est devenue une rĂ©fĂ©rence et elle domine aujourd’hui largement le marchĂ© Ă travers le monde. Ci-dessous, vous trouverez les promotions associĂ©es au DJI Mavic Air, Mavic 2, Tello et Spark pour Black Friday. Certaines sont des ventes flash, elles sont donc mises Ă jour en permanence selon les offres disponibles :

Comme vous pouvez le constater, la plupart de ces promotions Black Friday sur les drones DJI Mavic sont des ventes flash pour ce Black Friday : cela signifie qu’elles sont limitĂ©es par le temps, mais Ă©galement par le stock. Autrement dit, si vous voyez une remise sur l’un des produits, n’hĂ©sitez pas trop longtemps. GĂ©nĂ©ralement, ce sont quelques dizaines de drones DJI Mavic qui sont en promotion, la quantitĂ© est très faible.

On notera aussi que les remises ci-dessus sont les premières constatĂ©es pour un drone DJI Mavic depuis le dĂ©but du Black Friday lundi dernier. Avec un pourcentage de rĂ©duction qui monte jusqu’Ă 35% dans certains cas, c’est probablement aussi l’une des meilleures offres du moment.

Pour les offres Gearbest, nous vous conseillons de choisir la livraison EU Line qui utilise Colissimo. Les prix sont susceptibles de changer les offres sont limitées en quantités.

Le gamme de drones DJI Mavic est rarement en promotion

Certaines marques n’ont pas besoin de faire de promotion pour ĂŞtre populaires. C’est le cas par exemple d’Apple pour ses iPhone ou ses Macbook. Mais c’est aussi le cas de DJI pour ses drones. En effet, aujourd’hui la sociĂ©tĂ© chinoise n’a plus vraiment de concurrent sur les drones haut de gamme et grand public. Le français Parrot est aujourd’hui dans l’ombre, et il a du mal Ă rivaliser avec les drones DJI Mavic Air et Mavic 2.

Cette position de force permet aussi Ă DJI d’innover encore plus, et proposer toujours de nouveaux engins volants avec des normes de sĂ©curitĂ© plus importantes. Grâce Ă une rĂ©glementation qui s’est largement adaptĂ©e dans les dernières annĂ©es, les drones se dĂ©veloppent toujours plus en particulier chez les amateurs de photos aĂ©riennes.

Le site officiel propose pour le moment quelques promotions, notamment sur les accessoires et l’assurance DJI Care. L’opĂ©ration spĂ©ciale Black Friday pour DJI commence le jeudi soir, et vous pourrez voir toutes les infos directement sur le site officiel du fabricant :

Le Black Friday 2018 est Ă la hauteur

Chaque annĂ©e, le Black Friday se renforce un peu et les promotions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses. Les drones DJI comme les consoles de jeux, les ordinateurs, les smartphones ou les tĂ©lĂ©viseurs sont parmi les produits les plus prisĂ©s et les plus en rĂ©duction pendant l’opĂ©ration promotionnelle. Il faut dire que ceux sont aussi les plus chers, et donc la remise en nominale est aussi plus intĂ©ressante. Sur un drone DJI Mavic Air ou Mavic 2, on peut Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros.

Cette annĂ©e, le Black Friday devrait reprĂ©senter pas moins de 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France. Parmi eux, c’est environ 1,4 milliard qui devrait ĂŞtre tirĂ© par des ventes sur internet selon les chiffres estimĂ©s par la FEVAD. Evidemment, une grande partie du chiffre se concentrera sur quelques produits en spĂ©cifique, il faudra donc bien regarder les promotions du Black Friday.

S’ils ne font jamais partie des meilleures ventes (ils sont plutĂ´t onĂ©reux, donc ils ne peuvent pas rivaliser avec des produits peu chers qui font du volume), les drones DJI Mavic sont très populaires avant les fĂŞtes de NoĂ«l. Que ce soit pour les photographes amateurs ou les professionnels, ils trouveront tous leur compte avec la gamme d’appareils volants du fabricant. Si vous voulez vous faire plaisir, ou si vous voulez faire un beau cadeau, c’est le moment d’en profiter.